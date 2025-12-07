BCR ofrece vehículos en nuevos remates con hasta 40% de descuento

El Banco de Costa Rica (BCR) dio a conocer un nuevo listado de vehículos disponibles para la venta, que incluye modelos de distintas marcas y segmentos, entre ellos automóviles compactos, sedanes y SUV fabricados entre 2014 y 2024.
De acuerdo con la información publicada, los precios de las unidades oscilan entre ¢2.276.642,10 —el monto más bajo del grupo— y ¢8.500.000, correspondiente al vehículo de mayor valor en la lista.
A continuación, el detalle de los automóviles ofrecidos por la entidad financiera.
Citroën C3 2023 – ¢6.425.463,14
Placa: BYX999
Cilindraje: 1.600 c.c.
Transmisión: Automática
Combustible: Gasolina
Tipo: Todoterreno 4x2
Descripción: Dirección hidráulica, aire acondicionado, 2 bolsas de aire, cámara de retroceso, racks de techo y luces de neón.
Smart ForFour 2015 – ¢2.276.642,10
Placa: BMJ780
Cilindraje: 1.000 c.c.
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Tipo: Todoterreno 4x2
Descripción: Paquete eléctrico completo, techo panorámico, aire acondicionado, 2 bolsas de aire, aros de lujo y luces halógenas.
Geely GX3 Pro 2023 – ¢5.775.000,00
Placa: BMX343
Cilindraje: 1.500 c.c.
Transmisión: Automática
Combustible: Gasolina
Tipo: Todoterreno 4x2
Descripción: Radio, racks de techo, cámara y sensores de retroceso, asientos en imitación de cuero, aire acondicionado y techo panorámico.
Suzuki Swift GA 2017 – ¢3.387.759,41
Placa: BLG567
Cilindraje: 1.200 c.c.
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Descripción: Cierre central, aire acondicionado, radio CD y asientos de tela.
Chery Tiggo 8 Pro 2023 – ¢8.600.000,00
Placa: BVR323
Cilindraje: 1.500 c.c.
Transmisión: Automática
Combustible: Gasolina
Tipo: Todoterreno 4x2
Descripción: Asientos de cuero, 4 bolsas de aire, aros de lujo, volante multifuncional, cámara 360°, sensores de retroceso y techo corredizo.
Toyota Prius 2014 – ¢5.631.250,00
Placa: BA2966
Cilindraje: 1.800 c.c.
Transmisión: Automática
Combustible: Híbrido
Tipo: Hatchback
Descripción: Dirección hidráulica, luces halógenas, botón de arranque, transmisión automática inteligente y asientos de tela.
Chery Tiggo 4 2022 – ¢6.792.500,00
Placa: BVI140
Cilindraje: 1.500 c.c.
Transmisión: Automática
Combustible: Gasolina
Tipo: Todoterreno 4x2
Descripción: Radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, asientos de cuero, cámara 360°, sensores de retroceso y racks de techo.
Geely GX3 2021 – ¢5.500.000,00
Placa: BWF231
Cilindraje: 1.500 c.c.
Transmisión: Automática
Combustible: Gasolina
Tipo: Todoterreno 4x2
Descripción: Asientos en imitación de cuero, cámara y sensores de retroceso, racks de techo, cierre central y aire acondicionado.
Chery Tiggo 2 Pro 2024 – ¢8.500.000,00
Placa: BYQ144
Cilindraje: 1.500 c.c.
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Tipo: Todoterreno 4x2
Descripción: Dirección hidráulica, aire acondicionado, radio, asientos de cuero, bolsas de aire, volante multifuncional y racks de techo.
Nissan Sentra 2018 – ¢5.800.000,00
Placa: GJV735
Cilindraje: 1.800 c.c.
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Tipo: Sedán
Descripción: Cierre central, aire acondicionado, cámara y sensores de retroceso, asientos de tela y 2 bolsas de aire.