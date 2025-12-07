Negocios

BCR ofrece vehículos en nuevos remates con hasta 40% de descuento

El BCR publicó una nueva lista de vehículos en venta, con modelos entre 2015 y 2024 y precios que van de ¢2,2 millones a ¢8,5 millones.

Por Alonso Ramírez

El Banco de Costa Rica (BCR) dio a conocer un nuevo listado de vehículos disponibles para la venta, que incluye modelos de distintas marcas y segmentos, entre ellos automóviles compactos, sedanes y SUV fabricados entre 2014 y 2024.








Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

