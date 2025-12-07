BCR ofrece vehículos en nuevos remates con hasta 40% de descuento

El Banco de Costa Rica (BCR) dio a conocer un nuevo listado de vehículos disponibles para la venta, que incluye modelos de distintas marcas y segmentos, entre ellos automóviles compactos, sedanes y SUV fabricados entre 2014 y 2024.

De acuerdo con la información publicada, los precios de las unidades oscilan entre ¢2.276.642,10 —el monto más bajo del grupo— y ¢8.500.000, correspondiente al vehículo de mayor valor en la lista.

(BCR/BCR)

A continuación, el detalle de los automóviles ofrecidos por la entidad financiera.

Citroën C3 2023 – ¢6.425.463,14

Placa: BYX999

Cilindraje: 1.600 c.c.

Transmisión: Automática

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Descripción: Dirección hidráulica, aire acondicionado, 2 bolsas de aire, cámara de retroceso, racks de techo y luces de neón.

Smart ForFour 2015 – ¢2.276.642,10

Placa: BMJ780

Cilindraje: 1.000 c.c.

Transmisión: Manual

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Descripción: Paquete eléctrico completo, techo panorámico, aire acondicionado, 2 bolsas de aire, aros de lujo y luces halógenas.

Geely GX3 Pro 2023 – ¢5.775.000,00

Placa: BMX343

Cilindraje: 1.500 c.c.

Transmisión: Automática

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Descripción: Radio, racks de techo, cámara y sensores de retroceso, asientos en imitación de cuero, aire acondicionado y techo panorámico.

Suzuki Swift GA 2017 – ¢3.387.759,41

Placa: BLG567

Cilindraje: 1.200 c.c.

Transmisión: Manual

Combustible: Gasolina

Descripción: Cierre central, aire acondicionado, radio CD y asientos de tela.

Chery Tiggo 8 Pro 2023 – ¢8.600.000,00

Placa: BVR323

Cilindraje: 1.500 c.c.

Transmisión: Automática

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Descripción: Asientos de cuero, 4 bolsas de aire, aros de lujo, volante multifuncional, cámara 360°, sensores de retroceso y techo corredizo.

Toyota Prius 2014 – ¢5.631.250,00

Placa: BA2966

Cilindraje: 1.800 c.c.

Transmisión: Automática

Combustible: Híbrido

Tipo: Hatchback

Descripción: Dirección hidráulica, luces halógenas, botón de arranque, transmisión automática inteligente y asientos de tela.

Chery Tiggo 4 2022 – ¢6.792.500,00

Placa: BVI140

Cilindraje: 1.500 c.c.

Transmisión: Automática

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Descripción: Radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, asientos de cuero, cámara 360°, sensores de retroceso y racks de techo.

Geely GX3 2021 – ¢5.500.000,00

Placa: BWF231

Cilindraje: 1.500 c.c.

Transmisión: Automática

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Descripción: Asientos en imitación de cuero, cámara y sensores de retroceso, racks de techo, cierre central y aire acondicionado.

Chery Tiggo 2 Pro 2024 – ¢8.500.000,00

Placa: BYQ144

Cilindraje: 1.500 c.c.

Transmisión: Manual

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Descripción: Dirección hidráulica, aire acondicionado, radio, asientos de cuero, bolsas de aire, volante multifuncional y racks de techo.

Nissan Sentra 2018 – ¢5.800.000,00

Placa: GJV735

Cilindraje: 1.800 c.c.

Transmisión: Manual

Combustible: Gasolina

Tipo: Sedán

Descripción: Cierre central, aire acondicionado, cámara y sensores de retroceso, asientos de tela y 2 bolsas de aire.