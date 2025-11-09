BCR remata más de 50 propiedades: ofrece casas desde ₡9,1 millones y financiamiento al 100% con tasa fija

En un mercado inmobiliario con condiciones crediticias restrictivas, el acceso a financiamiento del 100% y tasas de interés fijas se ha vuelto un bien escaso. El Banco de Costa Rica (BCR) colocó sobre la mesa, precisamente, esas condiciones para su más reciente catálogo de bienes adjudicados, el cual incluye más de 50 propiedades repartidas por todo el país.

La lista en venta incluye viviendas, apartamentos y locales comerciales con precios que van desde los ₡9.119.500 hasta los ₡300.442.700.

Entre las ofertas, destacan propiedades con descuentos qdel 5% y hasta el 35% sobre el valor del avalúo.

Propiedades disponibles en todo el país

El catálogo del BCR incluye opciones en las siete provincias. Entre las más de 50 propiedades disponibles destacan las siguientes, ordenadas por provincia:

San José:

Apartamento en Hatillo: ₡52.080.000

Casa en Granadilla, Curridabat: ₡136.078.200 (15% descuento)

Casa y apartamentos en Aserrí: ₡106.752.350 (15% descuento)

Casa en Hatillo: ₡95.024.900 (15% descuento)

Casa en San José (capital): ₡300.442.700,00 (15% descuento)

Casa en Aserrí: ₡113.543.200 (20% descuento)

Casa en San Rafael Arriba, Desamparados: ₡52.737.600 (20% descuento)

Casa en Turrubares: ₡23.371.200 (20% descuento)

Casa en San Rafael Arriba, Desamparados: ₡62.656.000

Alajuela:

Casa en Orotina: ₡43.045.000

Casa en Orotina: ₡114.315.400 (5% descuento)

Casa en San Carlos: ₡42.358.500 (10% descuento)

Casa en San Antonio, Alajuela: ₡38.110.500 (10% descuento)

Casa en Florencia, San Carlos: ₡57.837.400 (15% descuento)

Casa en Upala: ₡37.314.150 (15% descuento)

Casa, apartamentos y bodega en San Isidro, Alajuela: ₡131.366.650 (15% descuento)

Casa en San Rafael, Guatuso: ₡26.294.750 (15% descuento)

Casa en Santiago, San Ramón: ₡47.124.000 (15% descuento)

Casa en Upala: ₡53.351.950 (15% descuento)

Casa en Yolillal, Upala: ₡25.381.850,00 (15% descuento)

Casa en Aguas Zarcas, San Carlos: ₡83.009.300 (15% descuento)

Casa en Pital, San Carlos: ₡39.596.400 (15% descuento)

Casa en Guatuso: ₡11.322.000 (15% descuento)

Casa en Upala: ₡14.870.750,00 (15% descuento)

Vivienda y local comercial en Upala: ₡32.003.350 (15% descuento)

Casa en Upala: ₡33.431.350 (15% descuento)

Casa en San Ramón: ₡30.698.600 (15% descuento)

Casa en Sarchí Sur: ₡52.588.800 (20% descuento)

Casa en San Mateo: ₡19.562.200 (30% descuento)

Casa en Guatuso: ₡27.842.000

El listado incluye múltiples propiedades en cantones de Alajuela como San Carlos, Orotina, Upala y San Ramón, con descuentos de hasta el 30%. (Venta de bienes/BCR)

Cartago:

Casa en Paraíso: ₡69.285.000

Casa en San Nicolás, Cartago: ₡97.928.500 (15% descuento)

Casa en Turrialba: ₡22.418.100 (5% descuento)

Casa en San Rafael, Oreamuno: ₡144.058.000 (5% descuento)

Casa en Carmen: ₡59.372.000

Apartamentos en Llanos de Santa Lucía, Paraíso: ₡42.053.750 (15% descuento)

Casa en Capellades, Alvarado: ₡23.026.400 (20% descuento)

Casa en Guadalupe o Arenilla: ₡272.220.150 (15% descuento)

Casa en Turrialba: ₡45.630.000 (25% descuento)

3 casas en Jiménez de Tucurrique: ₡32.036.000 (20% descuento)

Casa en San Nicolás: ₡173.754.100 (35% descuento)

Guanacaste:

Casa en Sardinal, Carrillo: ₡43.271.000

Casa en Mogote, Bagaces: ₡35.156.850 (15% descuento)

Casa en Cañas Dulces, Liberia: ₡117.713.950 (15% descuento)

Casa en Bagaces: ₡31.364.150 (15% descuento)

Casa en Nicoya: ₡18.774.800 (15% descuento)

Casa en Santa Cruz: ₡69.419.500 (15% descuento)

Casa en Santa Cecilia, La Cruz: ₡29.745.600 (20% descuento)

Casa en Líbano, Tilarán: ₡9.119.500 (35% descuento)

Puntarenas:

Casa en Barranca: ₡22.586.250 (5% descuento)

Casa en Puntarenas: ₡18.575.100 (10% descuento)

Casa en Coto Brus: ₡26.624.550 (15% descuento)

Casa en Parrita: ₡12.461.000 (15% descuento)

Casa en Guaycará, Golfito: ₡29.640.750 (25% descuento)

Limón:

Casa en Guácimo: ₡15.818.000

Apartamentos en Pococí: ₡269.713.500 (15% descuento)

Casa en la Rita, Pococí: ₡27.179.600 (15% descuento)

Casa en Limón: ₡23.487.200 (20% descuento)

Casa en Cariari, Pococí: ₡65.566.400 (20% descuento)

Casa en Limón: ₡29.411.850 (30% descuento)

Casa en Guápiles, Pococí: ₡21.347.950 (35% descuento)

La oferta del BCR incluye propiedades en casi todas las provincias, con los descuentos más altos (35%) en Tilarán, Pococí y Cartago. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Condiciones de financiamiento

El BCR destaca que las propiedades se pueden adquirir con planes de financiamiento que cubren hasta el 100% del valor del avalúo. Además, se financia hasta un 80% de las mejoras deseadas (no aplica para ampliaciones de construcción).

Las condiciones crediticias principales son:

Crédito en Colones:

Financiamiento: Hasta 100%.

Hasta 100%. Tasa de interés: Opciones de 8% fijo durante todo el plazo, o TBP (Tasa Básica Pasiva) + 1% durante todo el plazo.

Opciones de durante todo el plazo, o TBP (Tasa Básica Pasiva) + 1% durante todo el plazo. Plazo: Hasta 30 años para hipoteca habitacional (15 años para comercial).

Hasta 30 años para hipoteca habitacional (15 años para comercial). Comisiones: 0% en gastos de formalización, avalúo y honorarios.

en gastos de formalización, avalúo y honorarios. Penalidad: 0% por pago anticipado.

Crédito en Dólares:

Financiamiento: Hasta 100%.

Hasta 100%. Tasa de interés: 5,5% fija durante los primeros 5 años. El resto del plazo será Tasa Prime Rate más 2,25%.

durante los primeros 5 años. El resto del plazo será más 2,25%. Plazo: Hasta 25 años para hipoteca habitacional (15 años para comercial).

Hasta 25 años para hipoteca habitacional (15 años para comercial). Comisiones y Penalidad: 0% en formalización, avalúo, honorarios y pago anticipado.

¿Cómo adquirir una propiedad?

El proceso de compra depende de la modalidad de venta de la propiedad, que puede ser Venta por concurso o Venta directa.

Los interesados deben presentar su cédula de identidad (o cédula jurídica y personería) y el formulario “Oferta de Compra”.

Paso a paso para Venta Directa:

Identificar la propiedad de interés en el sitio web del banco. Descargar el formulario “Oferta de Compra” que aparece en el portal de cada propiedad en venta. Leer las condiciones incluidas en el formulario. Completar todos los campos del formulario. Firmar el documento. Entregar el formulario firmado a uno de los promotores en las oficinas del BCR.

Paso a paso para venta por concurso:

El proceso es idéntico a la venta directa, con una diferencia clave en el último paso: