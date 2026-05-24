BCR remata vehículos desde ¢3,3 millones: vea las opciones

El Banco de Costa Rica mantiene disponible una nueva lista de vehículos en venta en sus bodegas ubicadas en La Lima, con opciones que incluyen SUV, sedanes, un autobús turístico y modelos compactos con precios que arrancan desde los ¢3,3 millones.

Las unidades se comercializan únicamente mediante pago en efectivo y, en varios casos, requieren una visita previa obligatoria de reconocimiento antes de presentar una oferta.

Entre los modelos con mayor descuento destaca un Chery Tiggo 8 Pro 2023, placa BWY323, cuyo precio pasó de ¢12,5 millones a ¢8,1 millones tras aplicarse una rebaja del 35%.

El SUV automático incorpora un motor de 1.500 c.c. a gasolina y un equipamiento bastante completo dentro de su segmento, con asientos de cuero, techo corredizo, volante multifuncional, cámara 360 grados, sensores de retroceso y cierre central. Además, cuenta con vidrios, espejos y asientos eléctricos, cuatro bolsas de aire y aros de lujo.

(BCR/BCR)

Otra de las opciones disponibles es un Nissan Sentra 2018, placa GJV735, con precio final de ¢3,71 millones luego de un descuento del 30%.

El sedán manual utiliza un motor de 1.800 c.c. y ofrece elementos como aire acondicionado, cámara y sensores de retroceso, cierre central y vidrios y espejos eléctricos. También incorpora dos bolsas de aire y aros de lujo.

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Por otro lado, el vehículo más costoso del listado corresponde a un autobús BLK Bonluck JXK6130 2016, placa GB003078, actualmente disponible por ¢22,9 millones tras una rebaja del 15%.

Se trata de un bus turístico con capacidad para 51 pasajeros, equipado con motor Cummins de 375 kW, transmisión manual de seis velocidades, sanitario, plataforma para silla de ruedas y amplios maleteros. El autobús funciona con diésel y posee un motor de 8.900 c.c.

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En la lista también aparece un Soueast DX3 220T 2022, placa BWF331, con precio final de ¢6,84 millones.

Este SUV subcompacto automático incorpora un motor Mitsubishi turbo de 156 caballos de fuerza y suma sistemas como ABS con EBD, control electrónico de estabilidad, control de tracción y cámara de retroceso. Además, utiliza suspensión delantera McPherson y trasera multilink, una configuración poco habitual dentro de este segmento de vehículos.

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Otro de los modelos más recientes es el Chery Tiggo 2 Pro Max 2025, placa CBS226, que actualmente se ofrece en ¢14 millones tras un descuento del 10%.

El SUV incorpora una pantalla táctil de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, control crucero, aire acondicionado electrónico y frenos de disco en las cuatro ruedas. También incluye tapicería mixta en cuero y múltiples asistencias de seguridad, como ABS, EBD, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, sensores de retroceso y airbags frontales y laterales.

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Asimismo, el BCR mantiene disponible un Hyundai Creta GLS 2017, placa BMK063, por ¢6,5 millones sin descuento adicional.

El vehículo automático incluye cámara de retroceso, aire acondicionado, cierre central y dos bolsas de aire.

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La alternativa más económica del inventario corresponde a un Fiat 500X 2017, placa VVV077, con precio de ¢3,3 millones.

Este modelo es manual e incorpora cuatro bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, vidrios y espejos eléctricos, aros originales de magnesio y una capacidad de maletero de 350 litros.

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El banco recordó que todos los vehículos se venden sin revisión técnica y únicamente bajo modalidad de contado.

Para más información sobre los vehículos, los interesados pueden ingresar aquí.