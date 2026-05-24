Negocios

BCR remata vehículos desde ¢3,3 millones: vea las opciones

Las unidades se encuentran en las bodegas del banco en La Lima de Cartago y se venden únicamente de contado, con visita previa obligatoria en varios casos

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Por Redacción EF

El Banco de Costa Rica mantiene disponible una nueva lista de vehículos en venta en sus bodegas ubicadas en La Lima, con opciones que incluyen SUV, sedanes, un autobús turístico y modelos compactos con precios que arrancan desde los ¢3,3 millones.








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Redacción EF

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