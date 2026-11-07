BCR vende 14 vehículos desde ₡2,6 millones: vea las fotos y conozca precios, descuentos y condiciones

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene en su catálogo de bienes adjudicados 14 vehículos con precios que van desde ₡2.640.000 hasta ₡15.500.000, entre automóviles compactos, vehículos deportivos utilitarios (SUV), un microbús y un modelo con tracción 4x4.

Las unidades corresponden a modelos comprendidos entre 2016 y 2025, de marcas como Fiat, Nissan, Changan, Soueast, Hyundai, Kia, BYD, Chery y Maxus. Algunas cuentan con descuentos de hasta un 30% sobre su precio inicial, según las fichas publicadas por la entidad financiera.

Sin embargo, las personas interesadas deben considerar que los vehículos presentan diferentes características y condiciones. Todas las unidades recopiladas se ofrecen de contado, con el derecho de circulación al día, pero sin revisión técnica, de acuerdo con la información del banco.

Además, dos vehículos presentan advertencias mecánicas relevantes: un Fiat 500 X de 2017 tiene el motor incompleto, mientras que en un Hyundai Grand i10 de 2018 no fue posible comprobar el encendido.

A continuación, se detallan los 14 vehículos, ordenados de menor a mayor precio.

Fiat 500 X 2017: ₡2.640.000

La opción más económica identificada entre las unidades recopiladas es un Fiat 500 X modelo 2017, con placa VVV077, cuyo precio original era de ₡3.300.000.

El banco aplica un descuento del 20%, equivalente a ₡660.000, por lo que su precio final es de ₡2.640.000.

El vehículo tiene motor de gasolina de 1.600 centímetros cúbicos (cc), transmisión manual, tracción 4x2 y capacidad para cinco pasajeros.

Entre su equipamiento se encuentran frenos ABS, cuatro bolsas de aire, vidrios y espejos eléctricos, tapicería de tela, aros de magnesio originales y lámparas halógenas.

También dispone de frenos de disco en las cuatro ruedas y un maletero con capacidad de 350 litros.

No obstante, el BCR advierte que el motor se encuentra incompleto, condición que debe considerarse antes de presentar una oferta.

La unidad se vende de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-4577720526.

El BCR ofrece un Fiat 500 X modelo 2017, con motor de gasolina de 1.600 cc y transmisión manual, por ₡2.640.000, tras aplicar un descuento del 20%. La entidad advierte que el motor está incompleto. (BCR/BCR)

Nissan Tiida 2016: ₡2.700.000

La segunda alternativa corresponde a un Nissan Tiida modelo 2016, con placa ADY283, que tiene un precio final de ₡2.700.000.

Su valor inicial era de ₡3.000.000, pero recibió un descuento del 10%, equivalente a ₡300.000.

Se trata de un sedán con motor de 1.600 cc, transmisión manual, cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

La ficha identifica el combustible como “Gas” y menciona un sistema de GLP de 30 kilogramos, por lo que esta característica debe confirmarse directamente con el banco.

El equipamiento anunciado incluye aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, vidrios eléctricos tintados, bolsas de aire, radio con CD, USB y entrada auxiliar, luces halógenas y asientos de tela.

También cuenta con frenos de disco delanteros.

La venta es de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-8720900926.

Este Nissan Tiida modelo 2016 cuenta con motor de 1.600 cc, transmisión manual y capacidad para cinco pasajeros. Su precio es de ₡2.700.000, después de una rebaja del 10%. (BCR/BCR)

Changan Star 3 2018: ₡3.277.500

El catálogo también incluye un Changan Star 3 modelo 2018, con placa BRY812, disponible por ₡3.277.500.

El precio inicial de la unidad era de ₡3.450.000, pero el banco aplica una rebaja del 5%, equivalente a ₡172.500.

Este vehículo está clasificado como microbús y cuenta con motor de gasolina de 1.300 cc, transmisión manual, cinco puertas y capacidad para siete pasajeros.

Entre sus características se encuentran dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central y radio con conexiones USB y auxiliar.

La descripción también destaca su espacio de carga.

La unidad se ofrece de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-3871730926.

El Changan Star 3 modelo 2018 es un microbús con motor de gasolina de 1.300 cc, transmisión manual y capacidad para siete pasajeros. El BCR lo ofrece por ₡3.277.500. (BCR/BCR)

Soueast DX3 2019: ₡3.460.726,08

Otra de las opciones disponibles es un Soueast DX3 modelo 2019, con placa BQV707, cuyo precio final anunciado es de ₡3.460.726,08.

El vehículo tenía un precio inicial de ₡3.845.251,20 y recibió un descuento del 10%, equivalente a ₡384.525,12.

Se trata de un SUV con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática, tracción 4x2 y capacidad para cinco pasajeros.

Su equipamiento incluye radio con reproductor de CD, dos bolsas de aire, cierre central, aire acondicionado, vidrios y espejos eléctricos y asientos de imitación de cuero.

También dispone de techo panorámico, barras de techo y aros de lujo.

La venta es de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-7364310926.

Este Soueast DX3 modelo 2019 cuenta con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática y tracción 4x2. Su precio anunciado es de ₡3.460.726,08, con un descuento del 10%. (BCR/BCR)

Hyundai Grand i10 2018: ₡3.600.000

El BCR ofrece un Hyundai Grand i10 modelo 2018, con placa BQC657, por ₡3.600.000.

Su precio inicial era de ₡4.000.000 y cuenta con un descuento del 10%, equivalente a ₡400.000.

La unidad está clasificada como sedán, con motor de gasolina de 1.200 cc, transmisión automática, cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

Entre su equipamiento se encuentran aire acondicionado, controles de radio en el volante, vidrios y espejos eléctricos, frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), sensores de reversa y dos bolsas de aire.

Sin embargo, el banco advierte que no fue posible comprobar el encendido del vehículo.

Según la descripción, se desconoce si existe un corte de energía eléctrica u otra falla que impida la ignición.

El automóvil se vende de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-8073810826.

El BCR comercializa un Hyundai Grand i10 modelo 2018, con motor de gasolina de 1.200 cc y transmisión automática, por ₡3.600.000. El banco advierte que no fue posible comprobar su encendido. (BCR/BCR)

BYD F0 GL I 2019: ₡4.250.000

Entre los vehículos disponibles también aparece un BYD F0 GL I modelo 2019, con placa BRH305, anunciado por ₡4.250.000.

El precio original era de ₡5.000.000, pero recibió una rebaja del 15%, equivalente a ₡750.000.

Se trata de un automóvil tipo hatchback, con motor de gasolina de 1.000 cc, tres cilindros y una potencia anunciada de 68 caballos de fuerza.

Cuenta con transmisión automática, descrita como automática/AMT, tracción delantera, cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

El sistema de frenos incluye discos delanteros y tambores traseros.

La unidad se ofrece de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-3805980826.

Este BYD F0 GL I modelo 2019 es un automóvil compacto tipo hatchback, con motor de gasolina de 1.000 cc y transmisión automática/AMT. Su precio es de ₡4.250.000, tras una rebaja del 15%. (BCR/BCR)

Kia Picanto 2017: ₡4.370.000

Otra alternativa es un Kia Picanto modelo 2017, con placa RSQ079, disponible por ₡4.370.000.

La entidad anuncia un descuento del 5%, aunque la información recopilada no incluye el precio inicial del vehículo ni el monto exacto de la rebaja.

El automóvil tiene motor de gasolina de 1.248 cc, transmisión manual de cinco velocidades y tracción delantera.

Está clasificado como hatchback, con cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

Entre los sistemas de seguridad anunciados figuran frenos ABS, bolsas de aire y control electrónico de estabilidad (ESC).

La ficha también describe un motor de tres cilindros y 67 caballos de fuerza, combinación de características técnicas que requiere confirmación con el banco.

El vehículo se vende de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-5082340726.

El Kia Picanto modelo 2017 cuenta con motor de gasolina de 1.248 cc, transmisión manual y capacidad para cinco pasajeros. El BCR lo ofrece por ₡4.370.000, con un descuento anunciado del 5%. (BCR/BCR)

Chery Tiggo 2 Pro 2024: ₡4.880.000

El catálogo incluye un Chery Tiggo 2 Pro modelo 2024, con placa BYQ144, cuyo precio final es de ₡4.880.000.

Su valor inicial era de ₡6.100.000, pero recibió un descuento del 20%, equivalente a ₡1.220.000.

El vehículo tiene motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión manual, tracción 4x2, cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

Entre sus características se encuentran dirección hidráulica, radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado y asientos de cuero.

También dispone de dos bolsas de aire, aros de lujo, volante multifuncional, cámara y sensores de retroceso y barras de techo.

La venta es de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-2519700626.

El BCR ofrece un Chery Tiggo 2 Pro modelo 2024, con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión manual y tracción 4x2. Su precio es de ₡4.880.000, después de aplicar un descuento del 20%. (BCR/BCR)

Soueast DX3 220T 2022: ₡5.041.764

El BCR también comercializa un Soueast DX3 220T modelo 2022, con placa BWF331, por ₡5.041.764.

El precio original de la unidad era de ₡7.202.520, pero el banco aplica un descuento del 30%, equivalente a ₡2.160.756.

Se trata de un SUV subcompacto con motor Mitsubishi 4A91T turboalimentado de 1.500 cc, con una potencia anunciada de 156 caballos de fuerza.

Cuenta con transmisión automática, tracción delantera y capacidad para cinco pasajeros.

Su suspensión es de tipo McPherson en el eje delantero y multibrazo (multilink) en el trasero.

Entre los sistemas de seguridad anunciados figuran frenos ABS, distribución electrónica de frenado (EBD), control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS), cámara de retroceso y dos bolsas de aire.

La descripción menciona cinco puertas, aunque el campo específico de la ficha registra cuatro, por lo que este dato requiere confirmación.

La unidad se ofrece de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-4616500326.

Este Soueast DX3 220T modelo 2022 cuenta con motor turboalimentado de 1.500 cc, transmisión automática y capacidad para cinco pasajeros. El BCR lo ofrece por ₡5.041.764, con una rebaja del 30%. (BCR/BCR)

Chery Tiggo 2 Pro 2024: ₡5.940.000

Otra unidad de esta marca corresponde a un Chery Tiggo 2 Pro modelo 2024, con placa BYY005, cuyo precio final es de ₡5.940.000.

El catálogo anuncia un descuento del 10%, aunque la información recopilada no incluye el precio inicial ni el monto exacto de la rebaja.

El vehículo cuenta con motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.500 cc, transmisión automática y tracción 4x2.

Se trata de un SUV compacto con cuatro puertas, capacidad para cinco pasajeros y dirección hidráulica.

La información consultada no permite detallar otros accesorios específicos de esta unidad.

El banco establece una venta de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-5444030726.

El Chery Tiggo 2 Pro modelo 2024, con placa BYY005, dispone de motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática y tracción 4x2. Su precio anunciado es de ₡5.940.000, con un descuento del 10%. (BCR/BCR)

Chery Tiggo 4 Pro 2023: ₡7.200.000

El catálogo también incluye un Chery Tiggo 4 Pro modelo 2023, versión AT LUX, con placa BXT169, disponible por ₡7.200.000.

La publicación consultada no detalla un precio inicial ni un porcentaje de descuento.

Se trata de un SUV con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática, tracción 4x2 y capacidad para cinco pasajeros.

Entre sus sistemas de seguridad se encuentran control electrónico de estabilidad y tracción, asistente de frenado, asistencia de arranque en pendiente, cámara de retroceso y sensores.

También dispone de aire acondicionado digital, control de velocidad crucero, conectividad Bluetooth y USB, tapicería de ecocuero, rines y pantalla multimedia.

La descripción menciona una transmisión automática de nueve velocidades, característica que debe verificarse directamente con el banco.

La unidad se vende de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-4434730926.

Este Chery Tiggo 4 Pro modelo 2023, versión AT LUX, cuenta con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática y capacidad para cinco pasajeros. El BCR lo ofrece por ₡7.200.000. (BCR/BCR)

Maxus T60 2022: ₡9.720.000

Otra de las alternativas es un Maxus T60 modelo 2022, con placa CL598936, anunciado por ₡9.720.000.

El precio inicial era de ₡10.800.000 y recibió un descuento del 10%, equivalente a ₡1.080.000.

El vehículo cuenta con motor turbodiésel de 2.800 cc, potencia anunciada de 148 caballos de fuerza, transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x4.

Tiene cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

Entre las características publicadas se encuentran frenos de disco en las cuatro ruedas, suspensión reforzada y un tanque de combustible con capacidad de 75 litros.

La descripción también señala una capacidad de carga cercana a los 1.000 kilogramos.

El vehículo se ofrece de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-6952280826.

El BCR comercializa un Maxus T60 modelo 2022, con motor turbodiésel de 2.800 cc, transmisión automática y tracción 4x4. Su precio es de ₡9.720.000, después de una rebaja del 10%. (BCR/BCR)

Chery Tiggo 2 Pro Max 2025: ₡10.924.855,83

El BCR ofrece un Chery Tiggo 2 Pro Max modelo 2025, con placa CBS226, por ₡10.924.855,83.

Su precio inicial era de ₡15.606.936,90 y recibió un descuento del 30%, equivalente a ₡4.682.081,07.

La ficha indica un motor de gasolina de 1.000 cc, transmisión automática, tracción 4x2, cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

Entre los sistemas de seguridad anunciados se encuentran frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, EBD, BOS, HAC, EBA y TCS.

También dispone de bolsas de aire frontales y laterales, anclajes ISOFIX, sensores y cámara de retroceso con guías.

En cuanto al equipamiento, cuenta con aire acondicionado electrónico, control de velocidad crucero, tapicería mixta de cuero, volante multifuncional y pantalla táctil de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay, Android Auto y Bluetooth.

La unidad se ofrece de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-9311530326.

Este Chery Tiggo 2 Pro Max modelo 2025, con placa CBS226, cuenta con motor de gasolina de 1.000 cc, transmisión automática y tracción 4x2, según la ficha del BCR. Su precio es de ₡10.924.855,83, con un descuento del 30%. (BCR/BCR)

Chery Tiggo 2 Pro Max 2025: ₡15.500.000

La unidad de mayor precio dentro de esta selección es un Chery Tiggo 2 Pro Max modelo 2025, con placa AAE943, anunciado por ₡15.500.000.

La publicación no detalla un precio inicial ni un descuento específico.

El vehículo cuenta con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática, tracción 4x2, cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

La ficha lo identifica como un vehículo con equipamiento completo.

Entre sus características se encuentran dirección hidráulica, radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado y asientos de cuero.

También dispone de dos bolsas de aire, aros de lujo, volante multifuncional, cámara y sensores de retroceso y barras de techo.

La venta es de contado, con el derecho de circulación al día y sin revisión técnica.

Código del bien: BCR-BA-1479110826.

El Chery Tiggo 2 Pro Max modelo 2025, con placa AAE943, dispone de motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática y tracción 4x2. El BCR lo ofrece por ₡15.500.000, el precio más alto entre las 14 unidades recopiladas. (BCR/BCR)

¿Cómo consultar los vehículos y presentar una oferta?

Los 14 vehículos recopilados se encuentran en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago, según las fichas publicadas por la entidad financiera.

El banco establece que las personas interesadas deben realizar una visita de reconocimiento obligatoria antes de presentar una oferta de compra, la cual debe coordinarse previamente con el ejecutivo encargado.

Para consultas sobre las unidades, las fichas identifican como contacto a Rafael Brenes Barboza, mediante el teléfono 2547-7099 o el correo electrónico consultasbienesbcr@bancobcr.com.

Las personas interesadas también pueden ingresar al portal de venta de vehículos del BCR, donde se publican las unidades disponibles y sus respectivas características.

Antes de presentar una oferta, es importante verificar el estado mecánico, las condiciones de venta y la documentación registral de cada vehículo, especialmente porque las unidades se comercializan sin revisión técnica.

Los precios y descuentos corresponden a la información publicada en las fichas recopiladas y deben confirmarse con el banco, al igual que la disponibilidad de cada unidad.