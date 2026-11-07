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BCR vende 14 vehículos desde ₡2,6 millones: vea las fotos y conozca precios, descuentos y condiciones

El BCR ofrece 14 vehículos adjudicados desde ₡2,64 millones, con descuentos de hasta el 30%. Consulte modelos, precios, condiciones y cómo presentar una oferta.

Por Alonso Ramírez

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El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene en su catálogo de bienes adjudicados 14 vehículos con precios que van desde ₡2.640.000 hasta ₡15.500.000, entre automóviles compactos, vehículos deportivos utilitarios (SUV), un microbús y un modelo con tracción 4x4.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.