BCR vende vehículos desde ¢900.000: vea modelos y condiciones

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta varios vehículos en sus bodegas ubicadas en La Lima de Cartago, con opciones que incluyen desde automóviles particulares hasta un autobús, con descuentos que alcanzan hasta el 45% en algunos casos.

Las unidades se comercializan únicamente en efectivo, con placas al día y sin revisión técnica, y requieren una visita previa para poder presentar una oferta de compra.

Opciones con descuento

Entre los vehículos disponibles destaca un Chery Tiggo 8 Pro 2023 (placa BWY323), con un descuento del 35% que reduce su precio de más de ¢12,5 millones a cerca de ¢8,1 millones.

El SUV cuenta con transmisión automática, motor de 1.500 cc y equipamiento que incluye asientos de cuero, cámara 360°, techo corredizo y múltiples sistemas eléctricos.

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Otra alternativa es un Toyota Prius 2014 (placa ABQ966), con una rebaja del 45%, que lo deja en aproximadamente ¢3,6 millones. Se trata de un modelo híbrido con transmisión automática, equipado con llave inteligente, botón de arranque, dirección asistida y vidrios eléctricos.

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En modelos más recientes aparece un Chery Tiggo 2 Pro 2024 (placa BYQ144), con un descuento del 25% y precio final cercano a ¢6,3 millones. Este vehículo manual incluye aire acondicionado, cámara de retroceso, sensores y acabados en cuero.

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Opciones sin descuento

Dentro de la oferta también se incluye un Soueast DX3 2022 (placa BWF331), con un precio de ¢7,2 millones. Es un SUV subcompacto con motor turbo Mitsubishi de 1.5 litros, que incorpora sistemas de seguridad como control de estabilidad, ABS, control de tracción y cámara de retroceso.

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Alternativas más económicas

Para quienes buscan opciones de menor precio, el BCR ofrece un Nissan Platina 2008 (placa 721763), con un descuento del 10% que reduce su valor a ¢900.000.

El vehículo cuenta con transmisión manual y aire acondicionado, aunque presenta daños visibles en la carrocería.

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Modelos de mayor valor

En el segmento superior se encuentra un Chery Tiggo 2 Pro Max 2025 (placa CBS226), con un precio superior a ¢15,6 millones.

Este modelo automático incorpora frenos de disco en las cuatro ruedas, sistemas de asistencia como ABS, control de tracción y estabilidad, así como pantalla táctil con conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

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Opción especial

La lista también incluye un BLK Bonluck JXK6130 2016 (placa GB003078), con un precio cercano a ¢27 millones.

Se trata de un autobús tipo coach turístico con motor Cummins, capacidad para 51 pasajeros, sanitario a bordo y plataforma de accesibilidad para personas en silla de ruedas.

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Condiciones para participar

De acuerdo con la información disponible, todos los vehículos se encuentran en las bodegas del banco en Cartago, y la venta está a cargo del ejecutivo Rafael Brenes Barboza, quien coordina las visitas y consultas.

El banco reiteró que es obligatorio realizar una inspección previa antes de presentar cualquier oferta, requisito indispensable para participar en el proceso de compra.