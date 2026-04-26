Negocios

BCR vende vehículos desde ¢900.000: vea modelos y condiciones

El BCR mantiene vehículos en venta en Cartago con descuentos de hasta 45% y precios desde ¢900.000. Conozca los modelos disponibles.

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Por Alonso Ramírez

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta varios vehículos en sus bodegas ubicadas en La Lima de Cartago, con opciones que incluyen desde automóviles particulares hasta un autobús, con descuentos que alcanzan hasta el 45% en algunos casos.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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