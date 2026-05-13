Negocios

Best Brands abre nueva tienda con inversión de $450.000

La nueva tienda cuenta con un espacio de 670 metros cuadrados

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La cadena de calzado Best Brands inauguró una nueva sucursal en el Santa Ana Trade Center, como parte de su expansión en el sector oeste de la Gran Área Metropolitana. El proyecto requirió una inversión aproximada de $450.000 y se convierte en el punto de venta número 35 de la compañía en el país, sumando sus locales físicos y su plataforma de comercio electrónico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Best BrandsCrecimiento comercial
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.