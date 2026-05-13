Best Brands abre nueva tienda con inversión de $450.000

La cadena de calzado Best Brands inauguró una nueva sucursal en el Santa Ana Trade Center, como parte de su expansión en el sector oeste de la Gran Área Metropolitana. El proyecto requirió una inversión aproximada de $450.000 y se convierte en el punto de venta número 35 de la compañía en el país, sumando sus locales físicos y su plataforma de comercio electrónico.

La nueva tienda cuenta con un espacio de 670 metros cuadrados diseñados para ofrecer una experiencia de compra más cómoda y fluida. Según la gerencia de la empresa, el objetivo es brindar un ambiente cálido y dinámico donde los clientes puedan explorar la oferta de calzado para hombre, mujer y niños sin presiones.

La apertura requirió la creación de 12 puestos de trabajo directos y cerca de 30 empleos indirectos. La selección de Santa Ana como punto estratégico responde al crecimiento sostenido que ha tenido la zona en los últimos 15 años, lo que la convierte en un polo comercial clave para formatos modernos que atienden también a vecinos de cantones cercanos como Mora y el oeste de Alajuela.

En cuanto a la oferta comercial, el establecimiento dispone de marcas internacionales reconocidas como Sam Edelman, Rockport, Naturalizer y Avia, entre otras. La compañía confirmó que, además de esta nueva apertura, continuarán evaluando nuevas ubicaciones y relocalizaciones estratégicas en otras partes del territorio nacional para mantener su competitividad en el mercado de calzado y accesorios.