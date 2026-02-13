Negocios

BID Invest impulsa a Cartago como nuevo polo industrial: hasta $5 millones para expandir Zona Franca La Lima

Por Mathew Chaves

Cartago emerge como nuevo epicentro industrial de Costa Rica, desafiando la hegemonía del Gran Área Metropolitana con infraestructura moderna y talento calificado que atrae inversionistas internacionales.








Zona Franca La LimaBID InvestfinanciamientosCartagopolos industriales
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

