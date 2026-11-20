El black friday ya llegó a El Financiero con un descuento especial que ya está disponible y aplica para el plan anual. La oferta es por tiempo limitado y estará vigente hasta el 29 de noviembre.

La promoción ofrece más del 80% de descuento sobre el precio regular de la suscripción digital anual.

Posteriormente, tiene una tarifa de $59,99 a partir del segundo año.

Entender cómo cambia la economía, seguir los movimientos de las empresas y contar con información para tomar decisiones son necesidades que no terminan con el black friday. Por eso, la promoción de suscripción digital anual de El Financiero combina un ahorro inicial con un beneficio que se mantiene en los años siguientes.

Los nuevos suscriptores podrán adquirir su primer año por $22,99, frente al precio regular de $129,99 anual. Esto representa un ahorro de $107 en el primer año. Adquiera aquí la promoción de Black Friday de El Financiero.

El beneficio no termina ahí: a partir del segundo año, la renovación tendrá una tarifa preferencial permanente de $59,99 anuales, en lugar de regresar al precio regular de $129,99.

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Una oferta que va más allá del primer año

El atractivo de esta promoción de Black Friday está tanto en el precio de entrada como en las condiciones de renovación.

Así funciona:

Período de suscripción Precio anual Ahorro frente al precio regular informado Primer año $22,99 $107 Segundo año en adelante $59,99 $70 por año

La tarifa preferencial de renovación equivale a pagar aproximadamente un 54% menos que el precio regular informado. Así, quienes aprovechen la oferta no solo obtendrán un descuento para comenzar a leer El Financiero, sino que también podrán conservar un precio especial en sus renovaciones anuales.

En el black friday de este 2026 El Financiero le ofrece un precio especial para la suscripción anual. (El Financiero/El Financiero)

Información para entender lo que mueve sus decisiones

Una suscripción a El Financiero permite seguir una agenda especializada en economía, negocios, finanzas y tecnología, complementada con contenidos sobre emprendimiento y turismo. Esa combinación ofrece distintas perspectivas para comprender el entorno en el que operan las empresas y se toman decisiones profesionales y personales.

Para quienes dirigen un negocio, emprenden o buscan entender los cambios del país, el valor está en conectar la actualidad con sus posibles implicaciones: qué ocurre en un sector, cómo evolucionan las empresas y qué temas merecen atención más allá del titular.

La cobertura de EF reúne noticias empresariales, análisis de la coyuntura económica y política e historias de emprendimientos costarricenses.

Trabajos especiales que convierten los datos en herramientas útiles

El periodismo especializado también aporta valor cuando organiza información que, de otra manera, sería difícil comparar.

Un ejemplo es el Especial de Colegios 2027, que reúne información sobre el desempeño de centros educativos en las pruebas de admisión de la Universidad de Costa Rica, el TEC y la Universidad Nacional. El trabajo incluye clasificaciones de colegios privados y subvencionados, así como información sobre matrículas y mensualidades, para apoyar las decisiones educativas de las familias.

El especial también permite consultar resultados por provincia y observar el comportamiento histórico de los colegios privados con mejores promedios en la prueba de la UCR. Estos recursos ayudan a poner los resultados en perspectiva, en lugar de quedarse únicamente con una posición en una lista.

A esta oferta se suman trabajos como el Especial de Turismo 2026, incluido en la colección de reportes especiales de El Financiero, que amplía la cobertura temática del medio.