Black Friday en ‘El Financiero’: suscríbase con 90% de descuento y acceda a todo el periodismo económico de Costa Rica

En el Black Friday 2025, El Financiero de Costa Rica presenta una oferta excepcional: su suscripción anual digital con un 90% de descuento.

Así, el precio pasa de ₡73.450 a tan solo ₡7.345 por todo el año.

Esta promoción estará disponible únicamente del 26 de noviembre al 1.º de diciembre de 2025. Esta oferta representa una oportunidad única para quienes buscan información económica y empresarial de calidad.​

¿Por qué suscribirse a “El Financiero”?

El Financiero es el periódico especializado en economía, finanzas, tecnología, política y empresas de Costa Rica, con reportajes y análisis profundos sobre temas relacionados con dinero, poder y negocios. En un entorno donde las decisiones financieras requieren información precisa y verificada, contar con una fuente confiable marca la diferencia entre el éxito y el error.​

El índice de suficiencia patrimonial de los bancos, cooperativas y financieras supervisados por la Sugef se mantuvo dentro del grado de normalidad en el cuarto trimestre de 2024. Este indicador mide la solidez del capital de las entidades financieras y su capacidad para enfrentar riesgos. (Shutterstock/Shutterstock)

Acceso ilimitado a contenido exclusivo

La suscripción brinda acceso ilimitado a todos los contenidos, incluyendo reportajes especiales organizados en un espacio único dentro del sitio web. Entre los productos destacados más recientes se encuentran:​

Especial Colegios 2026 : Reportajes diseñados para ayudar a los padres a decidir con la mejor información dónde matricular a sus hijos, incluyendo análisis del rendimiento de colegios privados en las pruebas de admisión de la UCR.​

: Reportajes diseñados para ayudar a los padres a decidir con la mejor información dónde matricular a sus hijos, incluyendo análisis del rendimiento de colegios privados en las pruebas de admisión de la UCR.​ Especial de Autos : Cifras y tendencias del mercado automotor costarricense.​

: Cifras y tendencias del mercado automotor costarricense.​ Especial de Inteligencia Artificial: Análisis sobre cómo la IA está transformando diversas industrias en Costa Rica.​

Además, los suscriptores pueden consultar blogs, columnas de opinión y diversos recursos orientados a apoyar la toma de decisiones en temas de negocios, emprendimiento y administración del patrimonio.​

Beneficios en todas las plataformas

El servicio incluye acceso completo a múltiples plataformas:​

Plataforma Beneficio Sitio web Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Aplicación móvil Disponible para Android e iOS con experiencia optimizada. E-Paper Versión digital del semanario impreso, ideal para leer como si tuviera el periódico en sus manos. Boletines exclusivos Contenido especializado enviado directamente a su correo.

¿Para quién es esta suscripción?

El Financiero resulta especialmente valioso para:

Ejecutivos y empresarios que necesitan información actualizada sobre el entorno productivo nacional para tomar decisiones estratégicas.

que necesitan información actualizada sobre el entorno productivo nacional para tomar decisiones estratégicas. Inversionistas que buscan análisis de mercados y tendencias económicas.

que buscan análisis de mercados y tendencias económicas. Emprendedores que requieren herramientas e información para hacer crecer sus negocios.

que requieren herramientas e información para hacer crecer sus negocios. Profesionales de todas las áreas que desean mantenerse informados sobre la realidad económica.

de todas las áreas que desean mantenerse informados sobre la realidad económica. Costarricenses en el exterior que quieren seguir conectados con la realidad empresarial de su país.​

Los contenidos se actualizan diariamente con información verificada sobre economía, empresas, mercados, consumo y tendencias que influyen en el entorno productivo nacional.​

Cómo aprovechar la oferta

Disponibilidad: del 26 de noviembre al 1.º de diciembre de 2025​

Precio con descuento: ₡7.345 por todo el año (90% de descuento)​

Dónde adquirirla: directamente en el sitio oficial de El Financiero o en el enlace asociado a este texto.

Esta es una promoción por tiempo limitado que no volverá a repetirse con estas condiciones. El pago por una suscripción digital garantiza un mejor producto y la prevalencia de un periodismo de alta calidad, brindando información veraz, relevante y útil para la toma de decisiones.​

En el Black Friday de este 2025 El Financiero ofrece un descuento del 90% en la suscripción anual. (El Financiero/El Financiero)

Por menos de ₡20 al día, usted tendrá acceso a todo el periodismo económico especializado de Costa Rica: reportajes exclusivos, análisis de expertos, herramientas para la gestión de su patrimonio y toda la información que necesita para tomar decisiones financieras inteligentes.

No deje pasar esta oportunidad. El Black Friday de El Financiero es el momento perfecto para invertir en información de calidad que le acompañará durante todo el año.

