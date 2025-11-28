Negocios

Black Friday en ‘El Financiero’: suscríbase con 90% de descuento y acceda a todo el periodismo económico de Costa Rica

Oferta Black Friday El Financiero: Suscripción anual digital por ₡7.345 (90% de descuento). Acceda a análisis, datos y reportajes exclusivos de economía y negocios en Costa Rica. Válido hasta el 1.º de diciembre.

Por Sergio Morales Chavarría

En el Black Friday 2025, El Financiero de Costa Rica presenta una oferta excepcional: su suscripción anual digital con un 90% de descuento.








Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

