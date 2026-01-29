¿Busca empleo? Cadenas de comida rápida ofrecen más de 200 puestos en Costa Rica

El sector de servicios de alimentación en Costa Rica inicia el año con una fuerte demanda de personal. Diversas corporaciones que operan franquicias internacionales de comida rápida y cafeterías han anunciado procesos de reclutamiento masivo que buscan llenar 240 vacantes en distintas zonas del país, principalmente en el sector oeste de la capital.

Un grupo corporativo que administra las marcas Burger King, Juan Valdez, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes busca incorporar a 200 nuevos colaboradores para fortalecer sus 77 puntos de venta actuales y preparar las aperturas proyectadas a corto plazo. En este caso, los puestos disponibles incluyen auxiliares de cocina, cajeros, anfitrionas, asistentes administrativos y gerentes de restaurantes. Los requisitos indispensables son la disponibilidad para laborar en horarios rotativos y contar con el título y carné de manipulación de alimentos vigente. Otros atestados que se valoran, aunque no son obligatorios, son el tercer año de colegio aprobado y experiencia previa en establecimientos similares. Los interesados pueden enviar su currículum al correo reclutamiento@aegroupcr.com.

Por su parte, la franquicia McDonald’s realizará una feria de empleo el sábado 7 de febrero, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en su restaurante ubicado sobre la Ruta 27. La compañía ofrece 40 vacantes distribuidas en posiciones como colaboradores regulares, líderes de experiencia, técnicos de mantenimiento y miembros de gerencia de restaurante. Estas plazas están destinadas a los locales ubicados en Escazú, Santa Ana, Guachipelín, Multiplaza Escazú, Ruta 27, Lindora y Belén. La jornada de reclutamiento está abierta a personas con o sin experiencia previa que busquen integrarse a una de las cadenas con mayor presencia en el territorio nacional.

Estas contrataciones representan un crecimiento significativo para las planillas de las empresas involucradas. En el caso del grupo que opera marcas como Burger King y Domino’s, los nuevos ingresos incrementarán su fuerza laboral en un 16%. Ambas iniciativas subrayan la apuesta de las cadenas de servicio rápido por el talento joven y el desarrollo de carreras operativas dentro de sus estructuras organizacionales en comunidades estratégicas del Gran Área Metropolitana.