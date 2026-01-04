¿Busca llantas nuevas? Estas son las marcas de más seguridad y las que se desgastan más rápido

La elección de los neumáticos es una de las decisiones de mantenimiento más importantes para el propietario de un vehículo. De acuerdo con datos de finales de año, la calidad y el rendimiento de las marcas disponibles en el mercado muestran cambios significativos respecto a periodos anteriores.

Para el comprador, la inversión en llantas nuevas impacta directamente en la seguridad y en los costos operativos a largo plazo. Según el informe de octubre de 2025 de la organización Consumer Reports, el prestigio de una marca no siempre es garantía de un desempeño superior en las pruebas de campo actuales.

La metodología de este análisis incluyó la evaluación de 129 modelos distintos. Los expertos de la organización independiente realizaron más de 50 pruebas individuales que abarcan desde el frenado de emergencia hasta la resistencia al hidroplaneo y el confort de la marcha.

El estudio procesó información de 18 marcas que cumplieron con el requisito de tener suficientes modelos probados para garantizar validez estadística. Este corte de octubre arroja una jerarquía técnica basada en datos numéricos y en la satisfacción reportada por miles de usuarios.

La evaluación de octubre prioriza el comportamiento del caucho ante condiciones de asfalto húmedo y la prevención del hidroplaneo.

En el primer lugar del escalafón se ubica Michelin con una puntuación general de 72. La organización le otorga un 100% de recomendación en su línea de productos evaluada. Según el análisis, esta firma destaca por su equilibrio entre la durabilidad de la banda de rodadura y la capacidad de respuesta en carretera.

Continental ocupa la segunda posición con 69 puntos. El informe atribuye este resultado al desempeño de sus modelos en el segmento de vehículos utilitarios, citando específicamente la línea TerrainContact. Este ascenso coloca a la marca alemana por encima de competidores históricos del mercado estadounidense.

En la tercera posición figura Vredestein con 68 puntos, seguida por General —marca perteneciente al grupo Continental— con un puntaje de 67. El reporte técnico asocia el éxito de General a su modelo Altimax RT45, calificándolo como una opción competitiva dentro de su categoría de precios.

La actualización de octubre registra una caída en la posición de fabricantes que anteriormente ocupaban los primeros lugares. Goodyear, que en reportes previos se ubicaba en el segundo puesto, descendió a la séptima casilla con 65 puntos. Bridgestone se sitúa en la décima posición con 64 puntos.

El informe técnico de Consumer Reports señala que Bridgestone presentó debilidades en el desgaste de la banda de rodadura durante los ciclos de prueba. Estos datos sugieren que marcas surcoreanas como Kumho y Hankook, ambas con 66 puntos, ofrecen actualmente un rendimiento superior en fiabilidad prevista que algunos gigantes tradicionales.

El análisis de laboratorio detectó variaciones críticas en la vida útil de los compuestos según la arquitectura de cada fabricante. (Rafael Pacheco Granados)

Pirelli se ubica en el puesto 11 con una calificación de 62 puntos. El análisis de la organización indica que, pese a su posicionamiento en el segmento de alto rendimiento, su puntaje general se ve afectado por la relación entre su costo y los resultados en pruebas de durabilidad.

A continuación se presenta el listado oficial de las marcas evaluadas en el corte de octubre de 2025:

Puesto Marca Puntuación 1 Michelin 72 2 Continental 69 3 Vredestein 68 4 General 67 5 Kumho 66 6 Hankook 66 7 Goodyear 65 8 Nokian Tyres 65 9 Toyo 64 10 Bridgestone 64 11 Pirelli 62 12 Falken 61 13 Nexen 60 14 Sumitomo 60 15 Firestone 60 16 Yokohama 58 17 GT Radial 55 18 Nitto 53

Consumer Reports fundamenta estas calificaciones en pruebas realizadas en sus propias instalaciones. Al no aceptar publicidad, el informe busca ofrecer una perspectiva neutral basada en la seguridad del consumidor y la eficiencia de los materiales.

El estudio concluye que el mercado de neumáticos presenta variaciones importantes según el ciclo de fabricación. Los expertos recomiendan a los conductores verificar el rendimiento específico de cada modelo, ya que la fiabilidad de una marca puede cambiar sustancialmente tras nuevos lanzamientos o ajustes en sus procesos de producción.

Es fundamental precisar que este análisis se basa en la oferta del mercado estadounidense. Si bien la mayoría de estas marcas globales dominan el parque vehicular de Costa Rica, la disponibilidad de líneas específicas puede variar según el importador. Se recomienda al consumidor verificar que las especificaciones del neumático en el punto de venta nacional coincidan con las referencias evaluadas en el informe (como el modelo Altimax o TerrainContact), dado que algunas versiones pueden sufrir adaptaciones técnicas o de nomenclatura según la región geográfica.