¿Busca propiedad? BAC ofrece bienes adjudicados con rebajas y cuotas desde $759 mensuales

Por Mathew Chaves

El BAC Credomatic ofrece un portafolio de propiedades adjudicadas con rebajas que alcanzan entre el 7,5% y el 35% sobre el precio original. Las ofertas incluyen casas, apartamentos, lotes y proyectos con uso residencial o comercial en distintas provincias del país.








