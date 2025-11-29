¿Busca propiedad? BAC ofrece bienes adjudicados con rebajas y cuotas desde $759 mensuales

El BAC Credomatic ofrece un portafolio de propiedades adjudicadas con rebajas que alcanzan entre el 7,5% y el 35% sobre el precio original. Las ofertas incluyen casas, apartamentos, lotes y proyectos con uso residencial o comercial en distintas provincias del país.

La casa más barata disponible se ubica en Pérez Zeledón con un precio de $46.797, mientras que el lote más accesible se encuentra en Limón, Guácimo, por $18.707.

Cada propiedad se entrega en las condiciones en que se encuentra al momento de la visita y el proceso de participación requiere completar un formulario, visitar el inmueble en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. y presentar la oferta en dólares.

El financiamiento no cubre el 100% del valor, ya que se solicita una prima entre el 10% y el 20% según el perfil del cliente, aunque las propiedades adjudicadas cuentan con condiciones preferenciales.

El comprador recibe la propiedad al día en impuestos y cuotas condominales, cuando corresponda, y debe gestionar la conexión de servicios públicos. Para asesoría y acompañamiento, el equipo de vivienda del BAC se comunica tras la recepción del formulario o mediante el correo ventadepropiedades@baccredomatic.cr.

Casas y apartamentos en remate

Casa en Alajuela, Tambor. Precio base: $223.187. Descuento: 15%. Precio con descuento: $189.709. Características: sala, comedor, cocina, 3 dormitorios, 4 baños, corredor, cochera, área de pilas, local comercial y rancho. Cuota desde: $1.500.

Precio base: $152.402. Precio con descuento: $129.542. Casa de dos niveles y apartamento de un nivel, ambos con cochera y acceso independiente. La vivienda principal incluye sala, comedor, cocina, dos baños completos, dos dormitorios, pilas y corredor. Cuota desde: $759. Casa en Pérez Zeledón, San Andrés. Precio base: $50.591. Descuento: 7,5%. Precio con descuento: $46.797. Características: sala-cocina, 2 dormitorios, un baño y área de pilas exterior. Área total: 317 m², construcción de 55,5 m².

La entidad bancaria dispone de una cartera de 17 propiedades seleccionadas que se encuentran disponibles para la venta inmediata. (BAC/BAC Credomatic)

Casa en Escazú, Guachipelín. Precio base: $762.298. Precio con descuento: $647.954. Incluye recibidor, sala, comedor, cocina con comedor, sala de TV, cuarto de pilas, dormitorio de servicio con baño, dormitorio principal con vestidor y baño, 3 dormitorios secundarios, terraza, bodega con baño y oficina. Cuota desde: $4.600.

Precio base: $142.207. Descuento: 7,5%. Precio con descuento: $131.541. Características: 4 dormitorios, cuarto de pilas, cocina, comedor, sala, alacena, cochera y baños. Área total: 144 m², construcción de 200 m². Casa en Santa Ana, Brasil, Condominio Bosque Escondido #21. Precio base: $425.298. Precio con descuento: $361.502. Incluye cochera, recibidor, sala, comedor, cocina con isla, área de pilas, dormitorio de servicio con baño, baño de visitas, sala de TV, 2 dormitorios secundarios con vestidor y baño, dormitorio principal con vestidor y baño, área de oficina. Cuota desde: $2,600.

Precio base: $167.194. Precio con descuento: $108.675. Conjunto de 4 apartamentos: dos con 2 habitaciones y dos con 3 habitaciones, todos con sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Incluye áreas verdes y parqueo bajo techo. Apartamento en Montes de Oca, Condominio Onix #6. Precio base: $313.709. Precio con descuento: $235.282. Incluye recibidor, sala-comedor, dos áreas de cocina, alacena, área de pilas, sala de TV, cuarto principal con vestidor, terraza, baño y tina, 3 dormitorios secundarios, 2 baños y parqueo. Cuota desde: $1.900

Lotes en remate

Lote en Orotina, Hacienda Vieja. Precio base: $97.801. Descuento: 25%. Precio con descuento: $73.350. Área total: 952,76 m²

Precio base: $28.779. Descuento: 35%. Precio con descuento: $18.707. Área total: 1.250 m². Venta únicamente de contado Lote en Upala, San José. Precio base: $88.332. Descuento: 25%. Precio con descuento: $66.249. Área total: 64.757,04 m². Venta solo de contado.

Precio base: $822.225. Descuento: 20%. Precio con descuento: $657.780. Área total: 10.963 m². Lote en Alajuela, Atenas, Quebradas. Precio base: $59.295. Descuento: 25%. Precio con descuento: $44.472. Área total: 7.066,09 m². Venta únicamente de contado.

Propiedades comerciales

Balneario en Pococí, Guápiles, La Colonia . Precio base: $1.621.780. Precio con descuento: $1.378.509. Propiedad con uso comercial, incluye área de restaurante con mesas, barra y cocina, además de casa con dormitorio, baño, cocina, bodega y sala-comedor. Cuota desde: $10.900.

Este catálogo de remates del BAC muestra opciones en distintas regiones del país, con descuentos que permiten acceder a propiedades desde $18.707 hasta proyectos de gran escala en más de $2 millones.