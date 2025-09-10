¿Buscando dónde viajar? Aerolínea Jetblue anuncia nueva ruta y aumento de frecuencias a Costa Rica. Vea de qué se trata

Con la temporada alta de turismo próxima a iniciar, las aerolíneas aprovechan para lanzar nuevas rutas aéreas y aumento de frecuencias. La última en hacerlo, con implicaciones para el mercado costarricense, fue la norteamericana Jetblue.

De acuerdo con información publicada en el sitio web de la aerolínea, a partir del jueves 4 de diciembre lanzarán una nueva conexión directa entre Fort Lauderdale, en Florida, y Liberia. Se tratará de un vuelo diario que saldrá de Liberia a las 14:00 para llegar a territorio estadounidense a las 17:55 y según el sitio web de la compañía, las tarifas van desde los $143 hasta los $245.

En el caso del vuelo de regreso, saldrá de Fort Lauderdale a las 11:00 para llegar al aeropuerto Guanacasteco, a las 12:55. Los precios de los boletos por persona empiezan en los $101.

A partir del 4 de diciembre también se incrementarán los servicios directos entre esa ciudad en el sur de la Florida y el Juan Santamaría, pues la compañía agregará un vuelo diario más, para tener en total 14 semanales. Incluso, la aerolínea anunció que, en picos de temporada alta, añadirán una tercera frecuencia diaria.

La propuesta durante los vuelos de JetBlue incluye Wi-Fi de alta velocidad gratuito, entretenimiento a bordo en cada asiento, snacks y bebidas sin costo.

Actualmente, JetBlue vuela sin escalas a Fort Lauderdale desde el Juan Santamaría una vez al día, al igual que a Nueva York; a Orlando tiene viajes los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Por otro lado, tienen en funcionamiento la conexión entre Liberia y Nueva York, los sábados.

La otra aerolínea que tiene vuelos a Fort Lauderdale desde el Juan Santamaría es Spirit, con un vuelo diario.