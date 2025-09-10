Negocios

¿Buscando dónde viajar? Aerolínea Jetblue anuncia nueva ruta y aumento de frecuencias a Costa Rica. Vea de qué se trata

Los nuevos viajes estarán disponibles a partir de diciembre

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Con la temporada alta de turismo próxima a iniciar, las aerolíneas aprovechan para lanzar nuevas rutas aéreas y aumento de frecuencias. La última en hacerlo, con implicaciones para el mercado costarricense, fue la norteamericana Jetblue.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
VuelosRutas aéreas a Costa Rica
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.