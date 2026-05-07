Negocios

Cadena de cafeterías Bread House cierra uno de sus locales

Empresa queda con cuatro sedes en funcionamiento

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Por Brandon Flores

La marca de cafeterías nacional Bread House cerró una de sus cinco sedes que mantenía en funcionamiento.








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Bread House
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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