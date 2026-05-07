Cadena de cafeterías Bread House cierra uno de sus locales

La marca de cafeterías nacional Bread House cerró una de sus cinco sedes que mantenía en funcionamiento.

Se trata del local que tenían en Tres Ríos, específicamente en el complejo comercial donde se ubica el Auto Mercado de La Unión (Calle Vieja). Según consta en las instalaciones, se han retirado los muebles, equipos que disponían y tienen un mensaje en el ventanal del antiguo local.

Con este movimiento, Bread House ahora opera en Escazú, Mall San Pedro, Pinares y en Plaza Vivo, en Cartago. Precisamente esta fue la última de sus aperturas.

Cadena de cafeterías y restaurantes Bread House anunció el cierre de uno de sus locales. (AMC)

Bread House se caracteriza por sus platillos dulces y salados tanto para desayunos, almuerzos y brunch. Además, dispone de espacios para actividades empresariales, cumpleaños, entre otras.

En un mensaje colocado en el local que cerró se lee la leyenda “nos trasladamos a Pinares, sin embargo ese local de Pinares ya tiene años de estar en funcionamiento.