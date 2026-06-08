Cadena de comida rápida cierra su local en Curridabat; conozca quién lo sustituirá

El panorama de las cadenas de comida rápida en el país es muy dinámico, constantemente se pueden notar llegadas de marcas a distintas zonas del país. Sin embargo, en estos días se ha confirmado que una empresa cerrará su punto de venta en Curridabat, para darle paso a otra marca del mismo segmento.

Se trata de la cadena Arby’s, que llegó a Costa Rica en noviembre del 2022, precisamente con la apertura de su local en Curridabat, frente al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Si usted transita por esa zona, notará que ya no es posible entrar al local pues está cercado y con obras de remozamiento, lo que indica que no continuarán sus operaciones allí.

Por otro lado, hay señales de qué marca tomaría ese local: se trata de la marca de pollo frito Popeyes, la cual casualmente volverá al mismo local que operó allí antes de que saliera del país en el 2019. La marca regresó al país en el 2024 con un local en Heredia y actualmente tiene seis en funcionamiento, por lo que el de Curridabat sería el séptimo.

Arbys y Popeyes forman parte de la misma familia de marcas, junto con Burger King, Dominos Pizza y Juan Váldez.

Este medio consultó al equipo de comunicación de Arbys para tener una reacción sobre el tema, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

Este es el vistazo del local que cerrará en Curridabat (Archivo). (David Chacon Fotografia/Archivo)

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