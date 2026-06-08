Negocios

Cadena de comida rápida cierra su local en Curridabat; conozca quién lo sustituirá

Marca llegó a Costa Rica en el 2022.

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Por Brandon Flores

El panorama de las cadenas de comida rápida en el país es muy dinámico, constantemente se pueden notar llegadas de marcas a distintas zonas del país. Sin embargo, en estos días se ha confirmado que una empresa cerrará su punto de venta en Curridabat, para darle paso a otra marca del mismo segmento.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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