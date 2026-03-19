Negocios

Cadena de pollo frito cierra sus casi 100 locales en Costa Rica. Conozca los motivos

Marca había llegado al país en el 2013

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Por Brandon Flores

La Corporación Multi Inversiones (CMI), conglomerado guatemalteco que también gestiona marcas como Pollolandia en el mercado local hará movimientos que afectarán el sector de comidas rápidas.








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Pollo FritoCadenas de Pollo frito
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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