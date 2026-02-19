Negocios

Cadena peruana Aranwa debuta en Costa Rica con inversión de $1 millón en Sarapiquí

Compañía invirtió cerca de $1 millón en nuevo hotel en Sarapiquí

Por Brandon Flores

La cadena peruana Aranwa Hotels Resorts & Spas inauguró oficialmente el Aranwa Sarapiquí Rainforest Lodge, convirtiéndose en la primera marca de ese país en operar una sede fuera de sus fronteras y, a su vez, en la primera firma internacional en apostar por la región de Sarapiquí, en Heredia.








AranwaNuevos hoteles en Costa Rica
