Negocios

Café Britt construirá nueva planta en Grecia en 2027

Café Britt construirá una nueva planta de producción en Grecia, Alajuela, con miras a consolidar su expansión internacional y generar 125 empleos para 2027.

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Por Brandon Flores

Café Britt desarrollará una nueva planta en La Argentina de Grecia, Alajuela, como parte de su estrategia de crecimiento de largo plazo. La instalación se concibe como un complemento a la operación actual en Heredia y como un refuerzo a la plataforma productiva de la empresa en Costa Rica.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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