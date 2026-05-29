Café Britt construirá nueva planta en Grecia en 2027

Café Britt desarrollará una nueva planta en La Argentina de Grecia, Alajuela, como parte de su estrategia de crecimiento de largo plazo. La instalación se concibe como un complemento a la operación actual en Heredia y como un refuerzo a la plataforma productiva de la empresa en Costa Rica.

Según la planificación interna de la compañía, la planta busca ampliar la capacidad instalada, modernizar procesos e integrar nuevas tecnologías. La idea es centralizar parte de las operaciones productivas y mejorar la capacidad de respuesta ante un aumento sostenido de la demanda, tanto local como internacional.

Se plantea que la nueva infraestructura le permitirá desarrollar nuevas categorías y productos, vinculados a su estrategia de expansión en mercados externos. También se espera que el proyecto genere mayores eficiencias operativas y logísticas, y consolide a Costa Rica como base de operaciones para el negocio internacional de Café Britt.

En términos de inversión, la compañía la califica como una apuesta “significativa”, aunque no detalla el monto. El plan incluye una construcción inicial de aproximadamente 9.000 metros cuadrados y una puesta en operación prevista entre mayo y junio de 2027. El diseño contempla espacio para acompañar el crecimiento futuro de distintas líneas de negocio.

De acuerdo con información compartida por Britt a este medio, el proyecto contempla la creación de cerca de 125 nuevos empleos en el cantón de Grecia. Los puestos se concentrarán en áreas operativas, técnicas, logísticas, administrativas y de soporte. Adicionalmente, la empresa prevé que haya encadenamientos con proveedores locales de servicios, transporte, mantenimiento e infraestructura.

Desde la perspectiva de marca, la compañía presenta la planta como una herramienta para sostener una operación más moderna y eficiente, orientada a atender distintos mercados internacionales. El proyecto se enmarca en la intención de reforzar el posicionamiento de Costa Rica como origen de café y productos de alto valor agregado, apoyado en infraestructura y tecnología de última generación.

La nueva planta se perfila, así, como un nodo adicional dentro de la red operativa de Café Britt en el país, con el objetivo de respaldar su crecimiento, diversificar su oferta y consolidar a Costa Rica como centro estratégico de producción y exportación de café premium y derivados.

Café Britt fue fundada en 1985 por el empresario Steve Aronson, con la propuesta de reservar y tostar en el país parte del café de calidad de exportación para el mercado local, en un contexto en el que el mejor grano se destinaba casi exclusivamente al exterior. Con el tiempo, la empresa se consolidó como pionera del café gourmet en Costa Rica, desarrolló el modelo de tiendas y tours de café en su planta de Heredia y amplió su portafolio hacia chocolates y otros productos de valor agregado.

Actualmente, Café Britt mantiene su centro de operaciones en Heredia, opera en varios mercados y se apoya en Costa Rica como plataforma clave para producción, turismo de experiencia y exportación de café premium.

La nueva planta de Britt generará unos 125 empleos. (Nina Cordero)

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