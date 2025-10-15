Negocios

¿Cambio de dueño? La venta de la franquicia Subway en Costa Rica ya está bajo la lupa de Coprocom

Subway opera en Costa Rica desde 1995

Por Brandon Flores

A inicios de semana, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) comunicó haber sido informada formalmente acerca de la transferencia de propiedad de las entidades Serla de Restaurantes S. A. y Restaurantes Subs S. R. L., compañías que conjuntamente administran la franquicia de Restaurantes Subway en el territorio costarricense.








