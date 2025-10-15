¿Cambio de dueño? La venta de la franquicia Subway en Costa Rica ya está bajo la lupa de Coprocom

A inicios de semana, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) comunicó haber sido informada formalmente acerca de la transferencia de propiedad de las entidades Serla de Restaurantes S. A. y Restaurantes Subs S. R. L., compañías que conjuntamente administran la franquicia de Restaurantes Subway en el territorio costarricense.

La comunicación oficial indica que las compañías Subs Empire Foods, S. A. y Grupo Subs CFA, S. R. L. están llevando a cabo la adquisición de la franquicia. Por otro lado, la venta de las acciones está a cargo de las sociedades Inversiones Bergen, S. R. L., Inversiones Ajepe, S. A. y Alfgon S. A.

🔵 Atención

Se informa sobre la 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 relacionada con el mercado de ꜰʀᴀɴqᴜɪᴄɪᴀꜱ ᴅᴇ ʀᴇꜱᴛᴀᴜʀᴀɴᴛᴇꜱ ᴅᴇ ᴄᴏᴍɪᴅᴀ ʀáᴘɪᴅᴀ. pic.twitter.com/YpisQEL2W0 — Comisión para Promover la Competencia (@Coprocom_cr) October 12, 2025

La naturaleza del negocio incluye el manejo de los más de 80 puntos de venta que tiene la empresa en el país.

Según la ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (9736), los terceros interesados en esta operación tienen un plazo que se extiende hasta el próximo 27 de octubre para remitir cualquier dato pertinente al análisis de la concentración. Dicha información debe ser enviada a la dirección de correo electrónico: coprocom@coprocom.go.cr

Subway tiene más de 80 locales en Costa Rica (Archivo). (Cortesía de Subway.)

Subway inició operaciones en Costa Rica en 1995.