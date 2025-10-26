Negocios

¿Carro nuevo en Costa Rica por menos de $20.000? Estas son las opciones en 2025

Si desea comprar un carro nuevo pero no puede invertir mucho dinero, le presentamos varias alternativas con precios desde $15.900

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Comprar un vehículo en Costa Rica, especialmente nuevo, es considerado un gasto elevado por un bien duradero y que usualmente conlleva un amplio análisis por parte de las personas, quienes suelen usar una porción de su patrimonio para la adquisición. También se ha convertido en una necesidad para el traslado rápido hacia centros de trabajo, estudio, recreación y hasta para “mandados” debido a las deficiencias del transporte público.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
vehículos baratoscarros por menos de $20.000vehículos nuevoscarros costa rica
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.