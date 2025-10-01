Cementerio de Cartago lanza advertencia

Las autoridades del Cementerio General de Cartago lanzaron una advertencia.

La Hermandad de la Caridad de Cartago, su administradora, emitió un edicto en el que advierte a los dueños de Contratos de Arrendamiento de fosas que se encuentran en situación de morosidad con sus obligaciones.

Según la publicación oficial, que apareció en el Diario Oficial La Gaceta N°182 del pasado martes 30 de septiembre, se ha establecido un plazo improrrogable para que los afectados regularicen su estado.

A partir de la fecha de publicación, los titulares de los contratos disponen de treinta días naturales para ponerse al día con sus pagos.

(Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con el edicto, una vez transcurrido dicho periodo sin que se haya normalizado la situación, “se declarará la caducidad de los Contratos de arrendamiento de fosas, por lo que se les solicita presentarse a las oficinas centrales”.

Las autoridades del Cementerio General de Cartago instan a los interesados a apersonarse en sus oficinas, ubicadas frente a la entrada principal del camposanto, en la Avenida N°0, Calle N°26.

Para realizar las gestiones correspondientes, los deudores también pueden comunicarse a los números de teléfono 2551-0065 y 2551-0107, o bien, escribir a la dirección de correo electrónico servicioalcliente@hermandadcc.com.

El comunicado está firmado por Geovannie Fedullo Miranda, Presidente de la Junta Directiva de la Hermandad de la Caridad de Cartago.