CEO de Fifco sobre acuerdo con Heineken: ‘Es la transacción más importante en la historia de Centroamérica’

‘EF’ conversó con Rolando Carvajal, CEO de Fifco, sobre la venta de los principales negocios de Fifco a Heineken.

Por Brandon Flores

Rolando Carvajal, CEO de Fifco, fue la figura encargada de detallar lo que él llamó la transacción más importante en la historia de Centroamérica: la venta de la mayoría de marcas de bebidas, alimentos y retail de la corporación costarricense a Heineken por $3.250 millones. Carvajal no solo encabezó la difícil negociación, sino que también aseguró su continuidad al frente del negocio. Tras la concreción de la operación, prevista para mediados de 2026, seguirá liderando, ya que aceptó la oferta de Heineken para permanecer en su puesto.








Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

