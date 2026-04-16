Chozi: el negocio inmobiliario costarricense que nació de una matrícula condicionada en el colegio

La historia de Chozi no empezó en una oficina ni en una incubadora de negocios, sino en los pasillos de un colegio en Costa Rica, donde Michael Rinnier y Gabriel Rodríguez compartían algo más que pupitres: una energía inagotable que los llevó a estar bajo una “matrícula condicionada” que solo aplicaba para ellos dos. “No éramos muchachos malos, pero sí curiosos y con mucha energía”, recuerda Michael.

Esa misma curiosidad que compartieron en las aulas del Country Day, años después terminó en una idea de negocio vinculada al mercado inmobiliario costarricense. A ellos se unió Marcelo Caracas, primo de Michael, cerrando un círculo de confianza para darle forma a su empresa.

Michael Rinnier, Gabriel Rodríguez y Marcelo Caracas, miembros fundadores de Chozi. (Cortesía/Cortesía)

De las aulas al mercado inmobiliario

La idea surgió de una experiencia muy personal. Desde adolescente, Michael —hijo de un estadounidense— era el encargado de buscar las casas de alquiler de su familia. Su papá, enamorado de Costa Rica pero con la mente puesta en volver a Estados Unidos, alquilaba en San José por plazos cortos, así que cada cierto tiempo tocaba mudarse.

Michael llamaba a los agentes, veía anuncios, coordinaba visitas y, con unos 14 años, se sentaba a hablar con corredores que luego le decían que pensaban que estaban tratando con alguien de 30 años o más. Con el tiempo se dio cuenta de que encontrar vivienda en Costa Rica era más complicado de lo necesario.

Años después, ya trabajando en Estados Unidos, le tocó buscar un apartamento para él. En cuestión de horas, usando plataformas digitales, tenía varias opciones claras y pudo cerrar la búsqueda sin mayores contratiempos. Esa comparación lo marcó.

Entonces llamó a Gabriel y le planteó la idea: construir en Costa Rica una plataforma para encontrar propiedades con un nivel de servicio más parecido al que había visto afuera, en un país donde todavía es habitual depender de un agente y donde la información muchas veces está dispersa o es poco transparente.

Chozi actúa como un buscador centralizado de propiedades y por eso su interfaz incluye un mapa, similar al de Airbnb, pero está diseñado exclusivamente para ventas y alquileres de mediano y largo plazo. La persona usuaria se registra, entra a su portafolio y agrega la propiedad en una serie de pasos sencillos: ubicación, nombre, fotos y descripción, que puede ser breve o más extensa.

Querían un espacio visual dedicado solo a propiedades, con una interfaz limpia y pensada para buscar con calma. Incluso el nombre sigue esa lógica: “Chozi” juega con la palabra tica “choza”, pero también se parece al verbo “choose” en inglés, algo que han notado, según cuentan, muchos usuarios extranjeros.

Detalle del negocio

El modelo de negocio se basa en suscripciones mensuales para propietarios, agentes y agencias, en lugar de cobrar comisiones por cierre o por cada anuncio. En este esquema, la comisión por la venta o el alquiler queda en manos del agente o del dueño de la propiedad. Chozi, por su parte, genera ingresos a partir del uso de la plataforma y de las herramientas que ofrece, no de un porcentaje de la transacción.

La estructura se organiza en distintos planes, empezando por el Explorador que es gratuito: permite crear una cuenta y subir propiedades sin límite, pensado para quienes quieren probar el sistema sin invertir de entrada. Para quienes necesitan más alcance está el plan Propietario Plus, una versión de pago para dueños que buscan mayor visibilidad, una comunicación más directa con agentes y algunas funciones adicionales, como apoyo de inteligencia artificial.

En el caso de los corredores, Chozi ofrece un plan específico para agentes, con una suscripción mensual cercana a los $35. Ese plan da acceso a todas las funciones del sitio para manejar el portafolio de propiedades, responder a personas interesadas y aprovechar mejor la exposición dentro de la página. Para las empresas más grandes existe un plan para agencias inmobiliarias, que permite agrupar a varios agentes bajo un mismo perfil, centralizar la cartera y usar procesos de auto-onboarding con los que pueden incorporar cientos o miles de inmuebles desde sus propias páginas web en cuestión de minutos.

A diferencia de otros portales, Chozi señala que no cobra “por propiedad” ni “por anuncio”. La apuesta es que se pague por usar el sistema, no por cada publicación individual. Esto reduce la fricción para que tanto dueños como corredores suban todo su inventario y lo mantengan actualizado. En la etapa de lanzamiento, también han hecho promociones puntuales, como ofrecer meses de suscripción gratuitos o créditos de publicidad digital para ciertas propiedades, con la idea de que más personas se animen a probar la plataforma.

En paralelo, Chozi funciona como un embudo de oportunidades para los agentes. Los propietarios pueden subir su inmueble de forma directa y, cuando eso ocurre, la aplicación envía notificaciones a agentes cercanos que tienen un plan activo. Estos pueden solicitar representar la propiedad, en un esquema que los fundadores comparan con pedir un viaje en plataformas digitales, pero aplicado al mundo inmobiliario.

La tecnología también pesa en la parte que el usuario no ve. El equipo desarrolló Chozi desde cero y la montó en la nube, lo que les permite crecer en tráfico y en cantidad de propiedades sin que la página pierda rendimiento con facilidad. Además, han trabajado el sitio para que los buscadores en Internet puedan leer mejor la información de las propiedades: fichas claras, estructura ordenada y apoyo en técnicas de optimización para motores de búsqueda, combinadas con campañas pagadas, para aumentar las posibilidades de que los anuncios aparezcan en resultados cuando alguien busca casas o apartamentos en Costa Rica.

El inicio del camino

La empresa empezó a operar en febrero de este año y, según sus fundadores, en el primer mes el sitio registró decenas de miles de visitas, cientos de usuarios activos, cerca de 100 agentes y varias agencias trabajando con la plataforma. En este arranque también reportan alrededor de 800 propiedades activas y unas 3.000 más en proceso de revisión y activación, que han ido incorporando poco a poco mientras prueban el sistema.

Por ahora, el equipo está formado por los tres socios fundadores, dos desarrolladores, una diseñadora y un especialista en posicionamiento web. La mayor parte de los costos se concentran en personal técnico —desarrollo y diseño— y en los servicios de servidores en la nube, que sostienen la operación diaria.

En el corto plazo, trabajan en una función de inteligencia artificial que permitirá buscar propiedades usando lenguaje natural, escribiendo o diciendo qué tipo de casa o apartamento se necesita y recibiendo resultados filtrados según esos criterios. Además, participan en programas de incubación en Estados Unidos, con el objetivo de afinar el modelo de negocio y tomar ideas de mercados inmobiliarios más formales y estructurados.

A futuro, la meta es que la plataforma permita llevar la mayor parte de la transacción inmobiliaria dentro del mismo sistema, conectando a la persona interesada con un agente adecuado y reduciendo la informalidad que todavía encuentran en el mercado local, tanto para compradores costarricenses como extranjeros. Desde esa experiencia, su consejo para otros jóvenes que quieren emprender es sencillo: “mandarse”.

Datos vitales de la empresa Empresa: Chozi Fundadores: Michael Rinnier, Gabriel Rodríguez y Marcelo Caracas Fundación: 2026 Servicios: Intermediación para compra y venta de propiedades