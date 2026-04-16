Negocios

Chozi: el negocio inmobiliario costarricense que nació de una matrícula condicionada en el colegio

Tres jóvenes costarricenses están detrás de este proyecto que busca cambiar la compra y venta de propiedades en suelo nacional

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Por Brandon Flores

La historia de Chozi no empezó en una oficina ni en una incubadora de negocios, sino en los pasillos de un colegio en Costa Rica, donde Michael Rinnier y Gabriel Rodríguez compartían algo más que pupitres: una energía inagotable que los llevó a estar bajo una “matrícula condicionada” que solo aplicaba para ellos dos. “No éramos muchachos malos, pero sí curiosos y con mucha energía”, recuerda Michael.








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ChoziMercado inmobiliario
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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