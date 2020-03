“No me siento ajena a mi entorno económico y siento que va a tener consecuencias significativas en mi empresa, es por eso que tomé la decisión de cerrar permanentemente la tienda. Es una decisión que me duele, pero la tomo con demasiada paz, tranquilidad y seguridad de que es la decisión adecuada. En este este momento la empresa sí puede cumplir con sus obligaciones patronales, pero no sé si pueda seguir cumpliéndolas en el futuro. Así que tomé la decisión de cerrrarla. Vamos a cambiar nuestro modelo de negocio, vamos a cambiar nuestra estrategia”, expresó mediante un video en su página en Instagram.