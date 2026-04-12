Negocios

Cinco cafeterías costarricenses destacaron en el ranking de las 100 mejores de la región. Le contamos cuáles son y dónde están

El listado The North, Central America and the Caribbean’s 100 Best Coffee Shops 2026 fue presentado este fin de semana en San Diego. Cinco cafeterías costarricenses fueron destacadas.

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Por Brandon Flores

Cinco cafeterías de Costa Rica fueron seleccionadas como parte de las 100 mejores de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El anuncio se dio este sábado durante la World of Coffee en San Diego, el evento más prestigioso del sector cafetero global.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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