Cinco cafeterías costarricenses destacaron en el ranking de las 100 mejores de la región. Le contamos cuáles son y dónde están

Cinco cafeterías de Costa Rica fueron seleccionadas como parte de las 100 mejores de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El anuncio se dio este sábado durante la World of Coffee en San Diego, el evento más prestigioso del sector cafetero global.

El reconocimiento proviene del ranking “The North, Central America and the Caribbean’s 100 Best Coffee Shops 2026”. Para calificar, los establecimientos fueron evaluados bajo criterios rigurosos que incluyen la calidad del grano, la destreza de los baristas, la atmósfera del lugar, la innovación, el servicio al cliente y su compromiso con la sostenibilidad.

Estos son los locales costarricenses que alcanzaron un puesto en esta exclusiva lista:

Cafeoteca

Esta cafetería ubicada en Escazú se ubicó como la mejor de Costa Rica y está en el lugar 14 del ranking.

“Cafeoteca se distingue por ser la única “biblioteca de café”, centro de catación y espacio de aprendizaje en Costa Rica, con una oferta de más de 25 cafés distintos. Su propuesta resalta la rica diversidad de las ocho regiones cafetaleras del país, poniendo énfasis en los diversos orígenes botánicos, métodos de proceso y técnicas de preparación”, dice la reseña sobre el establecimiento.

Cafeoteca fue declarada la mejor de Costa Rica en un nuevo listado. (Cortesía Cafeoteca /Cortesía Cafeoteca)

Nativo Coffee Roasters

En el segundo lugar de cafeterías costarricenses (y en el puesto 29 general) se colocó Nativo Coffee Roasters, que se encuentra en Nicoya, Guanacaste.

“Nativo Coffee Roasters es una marca costarricense de café de especialidad enfocada en ofrecer experiencias de alta calidad desde el origen hasta la taza. Como tostadores y cafetería, seleccionan cuidadosamente los granos, desarrollan perfiles de tueste precisos y promueven una cultura cafetalera accesible, innovadora y orientada al cliente. Su propuesta combina la excelencia del producto, un servicio personalizado y formatos modernos que se adaptan al estilo de vida actual sin comprometer la calidad”, destacó el informe.

Buena Vida Coffee Roasters

Ubicada en la capital costarricense, Buena Vida está en el lugar 41 de la clasificación general y la tercera mejor del país.

“Se trata de una de las pocas cafeterías en el mundo —y un referente en su categoría— donde el 100% de sus cafés de especialidad cuentan con certificación regenerativa y trazabilidad completa, desde la semilla hasta la taza. Cada elección realizada con ellos contribuye activamente a mitigar el cambio climático y a desarrollar sistemas agrícolas más resilientes y prósperos”, se resalta en el informe.

Donde Su

Este lugar ubicado en Moravia, se posicionó en el lugar 83 del listado y como la cuarta mejor de Costa Rica.

“En Donde Su, el café es el corazón de todo. Como microtostadores, trabajan directamente con microproductores y microbeneficios de diferentes regiones cafetaleras del país, seleccionando y tostando sus propios granos para resaltar la diversidad y riqueza del café costarricense. Cada taza que sirven cuenta una historia de origen, trazabilidad y esmero”, destacó el reporte.

Taste Pura Vida

Este establecimiento, en Heredia, cierra las menciones para Costa Rica y se ubicó en el lugar 96 en la clasificación general.

“Sus iniciativas incluyen un Club de Café, una plataforma de comercio electrónico en crecimiento y una presencia internacional diseñada para ampliar el apoyo a los productores nacionales. Además, incorporan inteligencia artificial en sus procesos y desarrollan herramientas especializadas para los entusiastas de la preparación de café, fusionando la innovación y la comunidad con el arte de la caficultura”, explica el reporte.

Los ganadores

A nivel general, las tres mejores cafeterías de la región para este año fueron Onyx Coffee Lab (primer lugar), ubicada en Arkansas, seguida de Alquimia Coffee, de San Salvador, y en el tercer lugar se ubicó Arcane Estate Caffee, en la ciudad de Nueva York.

Nuevamente el talento y el café costarricense fueron reconocidos en un ranking regional. (Tomada de redes sociales de Cafeoteca y Jhon Duran/Redes Sociales de Cafeoteca y Jhon Durán)

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