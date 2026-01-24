Atrasos y cancelaciones en vuelos desde y hacia Costa Rica por la tormenta invernal en EE. UU. y Canadá

Las operaciones aéreas entre Estados Unidos y Costa Rica se han visto afectadas este fin de semana debido a una tormenta invernal que impacta la costa este de Estados Unidos y Canadá.

En total, se reportan dos vuelos cancelados y muchos atrasos con destino y salida desde y hacia Costa Rica.

Además, se registran atrasos significativos en las siguientes operaciones:

Llegadas a Costa Rica:

Desde Europa: Vuelo 243 de Iberia desde Madrid y AF 428 de Air France desde París.

Salidas desde Costa Rica:

Desde Estados Unidos: Vuelo NK 1310 desde Orlando de Spirit y vuelo WN 607 de Soutwest desde Baltimore.

Desde Europa: Vuelo IB 244 desde España, Madrid y vuelo AF 428 de Air France

Los quitanieves mueven nieve mientras un avión de JetBlue espera afuera de la terminal cinco en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el pasado 4 de enero de 2018. Una tormenta invernal viaja por la costa este de los Estados Unidos arrojando nieve y creando condiciones como de ventisca en muchas áreas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), a través de su Aviation Weather Center (AWC), emitió advertencias y mapas de impacto para los principales aeropuertos del país, anticipando retrasos, cancelaciones e incluso cierres temporales de terminales aéreas, informó AFP.

La tormenta impactó inicialmente a Texas y Oklahoma, para luego avanzar hacia el este y noreste, alcanzando aeropuertos de alto tráfico como Dallas-Fort Worth, Atlanta, Nueva York y Boston, todos ellos puntos clave de conexión para vuelos hacia Costa Rica, según reportes de Newsweek y confirmaciones del AWC.

Se recomienda a las personas con vuelos programados verificar el estado de su itinerario en los canales oficiales de cada aerolínea antes de desplazarse a los aeropuertos.

De acuerdo con el rastreador FlightAware, más de 6.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana en Estados Unidos, incluyendo múltiples operaciones en Texas, uno de los estados más golpeados por el fenómeno.

Debate sobre el fenómeno

El presidente Donald Trump, escéptico de la ciencia del cambio climático, no perdió la ocasión para referirse al tema.

“Se espera una ola de frío récord que azote 40 estados. Rara vez se ha visto algo así. ¿Podrían los insurrectos ambientales explicar, por favor, qué pasó con el calentamiento global?”, publicó el líder republicano en su plataforma Truth Social.

El vínculo entre el cambio climático y las tormentas invernales —en este caso, cuando el vórtice polar, normalmente confinado al Polo Norte, se desplaza hacia el sur— no es evidente a primera vista. Sin embargo, los investigadores señalan que el número de estas tormentas ha ido en aumento durante los últimos 20 años, según una publicación de AFP.