Atrasos y cancelaciones en vuelos desde y hacia Costa Rica por la tormenta invernal en EE. UU. y Canadá

Los problemas por estos transportes afectan las operaciones de los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Las operaciones aéreas entre Estados Unidos y Costa Rica se han visto afectadas este fin de semana debido a una tormenta invernal que impacta la costa este de Estados Unidos y Canadá.








