Cines y restaurantes dejarán a elección del público el uso de la mascarilla, otras empresas esperan a conocer el decreto

Los cines esperan la publicación del decreto para dar libertad al espectador respecto al uso de las mascarillas. Foto: Mayela López (Mayela López)

Un par de horas después de que Rodrigo Chaves se convirtiera en el Presidente número 49 del país, firmó el decreto que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Aunque la decisión del mandatario será válida en cuanto se publique en el diario oficial La Gaceta, varios sectores aseguran que en el momento que entre a regir la medida, dejarán que los clientes decidan.

“Si una persona se siente más segura o ya se acostumbró a andar con la mascarilla, pues no vemos ningún problema con eso. También hay quienes —ante haber cumplido con sus tres dosis de vacunas y haber sido evidentemente reducido el número de contagios— se sentirán más cómodos asistiendo a los cines sin mascarillas y eso también lo respetaremos”, señaló Luis Carcheri, presidente de la Cámara de Exhibidores y Distribuidores Cinematográficos de Costa Rica (Cadec).

Desde el 1° de diciembre del 2021 el aforo en los cines se amplió al 100%, y sin distanciamiento de asientos, siempre que los asistentes mostraran esquema de vacunación completo. El 1° de abril del 2022 se eliminó la restricción de aforos, por lo que ya no es necesaria la verificación de código QR y los establecimientos pueden funcionar con toda su capacidad.

Ahora será el turno de dejar la mascarilla atrás en medio de la quinta ola de COVID-19 que atraviesa el país. Por esto, quienes quieran seguir utilizando esa pieza que lleva dos años siendo parte del retrato diario, podrán hacerlo.

“El cliente decidirá si quiere o no usar la mascarilla en las instalaciones; seremos respetuosos. Esto sería un decreto, por lo que el Ministerio de Salud ya no nos podría obligar a exigirle el uso a los clientes”, expresó Mauricio Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore).

Rodríguez añadió que desde Cacore les parecía “un poco ilógico tener que usar un tapabocas para solamente entrar y salir a un restaurante, mientras que al estar dentro no había necesidad de usarlo”.

Automercado se sumó a la posición del sector de entretenimiento y al de restaurantes y mantiene que el uso de la mascarilla será voluntario dentro de las instalaciones, apenas se publique el decreto.

Mientras tanto, otros sectores y empresas se encuentran a la espera del contenido del documento para ejecutar medidas.

Colaboradores

En caso de que el cliente solicite que el personal que atiende use mascarilla, deberán hacerlo para brindar un buen servicio al cliente, de acuerdo a la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore). . Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín.)

La facilidad de elección sobre el tema todavía no es posible en estos comercios ni en ningún otro. Sin embargo, este poder de decisión no será el mismo para los colaboradores; no porque estén exentos al derecho, sino porque protegerse del virus y proteger a los clientes podría ser parte de un buen servicio al cliente.

“Si algún consumidor pide que la persona que le lleva la comida a la mesa use mascarilla, pues posiblemente tenga que usarla para dar un buen servicio al cliente”, comentó Rodríguez.

De acuerdo a la posición de Cacore, los colaboradores en restaurantes también podrán elegir si siguen usando la mascarilla, pero el patrono no podrá obligarlos a no usarla.

Quienes atienden en cines también tendrán la libertad de elegir, pero no de manera inmediata a la publicación del decreto. En este sector tomarán la medida con calma con su personal.

“Colaboradores tendrán que usar mascarillas, porque al fin y al cabo eso le sigue dando seguridad al público”, aclaró Carcheri.

En Automercado se mantienen a la espera del decreto para analizar lo que indica y proceder a tomar medidas con sus colaboradores, pero manifiestan que continuarán los procesos de higienización y desinfección de los locales.

“Aún es temprano para modificar el procedimiento actual en esta materia. Esto será posible una vez se cuente con el análisis de la publicación del decreto que hace alusión al tema (...) Para los colaboradores que manipulan alimentos existe desde hace mucho tiempo, un estricto protocolo de inocuidad, que no se ve afectado por esta medida”, comunicó la empresa.

Respecto al personal que manipula alimentos, Mauricio Rodríguez, de Cacore, aseguró que, podrían dejar de usar la mascarilla porque el COVID-19 no es transferible por medio de los alimentos.

La definición sobre el uso o no de la mascarilla, de momento, parece ser un tema a negociar entre el empleador y el empleado.

“Aunque ya no sea obligatoria para la población en general, un empleador podría requerir la obligatoriedad del uso de la mascarilla o de la vacunación como un tema de salud ocupacional, si tiene alguna razón objetiva para ello. Por ejemplo, si es personal que atiende público en general o si es un puesto estratégico que, de incapacitarse, podría ser disruptivo para el negocio”, indicó Daniel Valverde, especialista en Derecho Laboral y socio de la firma independiente Ecija.

Vacunación

La vacunación ya no será obligatoria una vez que entre a regir el decreto. Para Mauricio Rodríguez, de Cacore, esto es un punto negativo en medio de la alegría que manifiesta el sector de restaurantes por el tema de la mascarilla.

“Lo único que nos preocupa es que ya no va a ser obligatorio que los colaboradores no estén con las tres dosis. Eso nos preocupa porque era una forma de que, nosotros como patronos, nos pudiéramos asegurar de que nuestra gente estuviera protegida y también proteger a nuestros clientes”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, Fresh Market y AMPM informaron que seguirán instando a todo a todo el personal a aprovechar el beneficio de la vacunación gratuita.

En espera

Los supermercados AMPM y Fresh Market manifestaron que se mantienen atentos a La Gaceta —diario oficial del Estado— para conocer el alcance del decreto. Hasta no saber qué se dicta, no tienen una decisión al respecto.

Lo mismo comunicó la plataforma de viajes privados DiDi. Esta empresa tomará acciones, tanto con los socios conductores como con los usuarios, hasta leer a detalle las nuevas disposiciones.

Scotiabank, Banco Nacional, McDonald’s y Walmart, mencionaron que se desarrollan bajo los lineamientos de salud que dictan las autoridades. De momento no tienen una línea establecida relacionada al tema, pero en cuanto conozcan el decreto lo definirán.

La Universidad de Costa Rica (UCR) informó que hasta que el Gobierno publique el decreto valorarán la aplicación tanto en la vacunación no obligatoria del personal como al uso de mascarillas no obligatorio tanto de colaboradores como estudiantes.

“Así las cosas, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica se encuentra a la espera de la publicación en el diario oficial La Gaceta para valorar las medidas que adoptará la Universidad de Costa Rica. Toda medida se fundamentará en criterios científicos, técnico-sanitarios y jurídicos aplicables”, detalló Gustavo Gutiérrez, rector de la UCR en un comunicado.