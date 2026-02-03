Clásico de Leyendas entre Real Madrid y FC Barcelona en Costa Rica: la entrada más cara cuesta $1.000 y esta es la razón

El Estadio Nacional se prepara para recibir una constelación de estrellas. El próximo 7 de febrero del 2026, a partir de las 6 p. m., Costa Rica será testigo del enfrentamiento entre las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona.

Se estima que el evento atraiga a más de 30.000 aficionados, para observar a figuras como Ronaldinho, Carles Puyol, Rivaldo y Javier Saviola, en el equipo culé; y como Iker Casillas, Guti, Claude Makelele y Pepe, en el conjunto madridista.

Sin embargo, más allá de la nostalgia deportiva, el evento ha captado la atención por el costo de su experiencia más exclusiva: $1.000.

Se trata de la entrada denominada “Legends VIP”, que no solo garantiza una de las mejores vistas del recinto, sino que ofrece un acceso sin precedentes a los protagonistas. Quienes adquieran este boleto tendrán derecho a:

Cena de gala exclusiva: Un evento privado para compartir con los jugadores de ambos equipos.

Un evento privado para compartir con los jugadores de ambos equipos. Meet & Greet: Espacio para fotografías y firmas de autógrafos.

Espacio para fotografías y firmas de autógrafos. Acceso al entrenamiento: Entrada exclusiva a la sesión de práctica del Barça Legends el día previo al encuentro.

Entrada exclusiva a la sesión de práctica del Barça Legends el día previo al encuentro. Hospitalidad completa: Palco con bebidas y alimentación (“bocas”) ilimitadas antes y durante el partido.

Palco con bebidas y alimentación (“bocas”) ilimitadas antes y durante el partido. After Party: Acceso a la fiesta oficial tras el juego en el “Cubo de Cristal” del Estadio Nacional.

El brasileño Rivaldo (izquierda) será una de las leyendas blaugranas que estará en el juego de este 7 de febrero en Costa Rica. (MARIO VAZQUEZ/AFP)

Precios y disponibilidad

La productora Experiencias MKP habilitó la venta a través de la plataforma Kuikpei.com. A pocos días del encuentro, la respuesta del público ha sido masiva.

Las siguientes zonas aún cuentan con espacios, reforzadas recientemente por una promoción de 50% de descuento para incentivar el llenado total del recinto:

Platea Este y Oeste: $230 ($115 con descuento)

Balcón Este y Oeste: $195 ($97,5 con descuento)

Sombra Este y Oeste: $130 ($65 con descuento)

Sol Norte y Sur: $100 ($50 con descuento)

Es importante notar que el sistema de Kuikpei permite comprar un máximo de 10 entradas por persona.

El Clásico de Leyendas en el mundo

Con la organización del juego del próximo 7 de febrero, Costa Rica se une a una selecta lista de sedes que han albergado este formato en los últimos meses.

No obstante, los precios en territorio nacional superan los promedios vistos en otras ediciones recientes: