Fedefútbol reportó que existen 22 patrocinadores oficiales activos para todas las selecciones nacionales de fútbol. La organización también reconoció que está trabajando con planes de compensación para las empresas, aunque no precisó en qué consistían.

Los patrocinadores son: New Balance, Scotiabank, Dos Pinos, Pioneer, Transportes Marvi, Rahso, EPA, Monge, La Extra, Clínica Santa Fe, Trumix, INS, Agua Well, Cinépolis, JAAM, Emergencias Médicas, Euromobilia, Interfrut, Conrelax, Hotel Intercontinental, Arroz y Frijoles Don Pedro, Plycem.