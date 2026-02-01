Negocios

CNFL anuncia cortes eléctricos programados en San José, Cartago y Heredia

La CNFL aplicará suspensiones programadas del servicio eléctrico durante febrero de 2026 en distintos cantones de San José, Cartago y Heredia, debido a trabajos de mantenimiento y construcción de obras eléctricas.

Por Alonso Ramírez

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una serie de suspensiones programadas del servicio eléctrico durante febrero de 2026, las cuales obedecen a trabajos de mantenimiento, construcción de obras eléctricas, proyectos empresariales y obras por contrato en la red.








