CNFL anuncia cortes eléctricos programados en San José, Cartago y Heredia

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una serie de suspensiones programadas del servicio eléctrico durante febrero de 2026, las cuales obedecen a trabajos de mantenimiento, construcción de obras eléctricas, proyectos empresariales y obras por contrato en la red.

Las personas usuarias pueden verificar si su servicio se verá afectado mediante la plataforma en línea de la CNFL, donde es posible consultar las suspensiones programadas digitando el número NISE (Número de Identificación del Servicio Eléctrico).

25/11/2025 Compañia Fuerza y Luz ( CNFL ). Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

De acuerdo con la información publicada por la empresa, los cortes se concentrarán principalmente en cantones de San José, Cartago y Heredia, con afectaciones parciales en varios distritos y horarios que van desde la mañana hasta la tarde.

Suspensiones programadas del 2 al 5 de febrero

El lunes 2 de febrero se reportan dos suspensiones. La primera será de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. en San Josecito de Alajuelita, por mantenimiento de obras eléctricas. Ese mismo día, entre 8:30 a. m. y 11:30 a. m., habrá un corte parcial en San Vicente de Moravia, debido a construcción de obras eléctricas.

Para el martes 3 de febrero, se prevé una suspensión de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. en San Rafael Abajo de Desamparados, por mantenimiento de obras eléctricas. Además, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., se verá afectado el distrito de Jesús de Santa Bárbara de Heredia, por trabajos de construcción.

El miércoles 4 de febrero concentra varias suspensiones. De 7:30 a. m. a 5:00 p. m., habrá una afectación parcial en San Pedro de Montes de Oca, asociada a proyectos empresariales. En paralelo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., se registrarán cortes en Ciudad Colón (Mora) por mantenimiento, en Concepción de La Unión (Cartago) por obras por contrato de redes eléctricas y en Pavas, por construcción de obras eléctricas.

El jueves 5 de febrero se programaron dos suspensiones entre 8:00 a. m. y 3:00 p. m. Una afectará Sánchez de Curridabat, por obras por contrato de redes eléctricas, y la otra nuevamente al distrito de Pavas, por construcción de obras eléctricas.

Cortes programados del 6 al 22 de febrero

El viernes 6 de febrero, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., se realizará una suspensión parcial en San Pedro de Montes de Oca, vinculada a proyectos empresariales. El sábado 7 de febrero, entre 7:30 a. m. y 12:00 p. m., se afectará parcialmente Curridabat, también por proyectos empresariales.

Para el lunes 9 de febrero, la CNFL reporta una suspensión de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. en San Ramón de La Unión, en Cartago, por mantenimiento de obras eléctricas. El martes 10 de febrero, en el mismo horario, se verá afectado Birrí de Santa Bárbara de Heredia, por mantenimiento.

El miércoles 11 de febrero, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., habrá una suspensión parcial en León XIII de Tibás, asociada a obras por contrato de redes eléctricas.

Finalmente, el viernes 13 de febrero se programaron dos suspensiones. Una será de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en San Pedro de Montes de Oca, por proyectos empresariales, y otra de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Cinco Esquinas de Tibás, por mantenimiento de obras eléctricas. Además, el domingo 22 de febrero, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., se prevé una nueva suspensión parcial en San Pedro de Montes de Oca, también por proyectos empresariales.

La CNFL indicó que estas suspensiones fueron comunicadas mediante su sitio web, mensajes de texto y otros canales oficiales, y recordó a las personas usuarias la importancia de verificar con anticipación si su servicio se verá afectado, con el fin de tomar las previsiones necesarias.