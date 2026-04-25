CNFL anuncia nueve cortes de luz; zonas afectadas incuyen a Curridabat, Desamparados y Escazú

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó nueve suspensiones del servicio eléctrico entre el 27 y el 30 de abril de 2026, que afectarán distintos sectores de San José, Heredia y Cartago por trabajos de mantenimiento y construcción en la red.

Las interrupciones se distribuirán a lo largo de cuatro días, con mayor concentración el lunes 27 de abril.

CNFL programó varias suspensiones de servicio para estas zonas: vea dónde serán. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lunes 27 de abril

Ese día se registrarán tres cortes.

Uno de los sectores más impactados será Curridabat, donde el servicio se suspenderá de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. por trabajos asociados a proyectos empresariales y reparación de equipos. La afectación abarca un tramo desde Metales Perfex Jordomex 500 metros al sureste sobre calle 77 hasta Tornicentro, incluyendo varias avenidas y transversales. La CNFL estima que 1.068 clientes podrían verse afectados.

También habrá un corte en Desamparados, específicamente en Higuito (Calle El Tablazo), entre las 8:00 a. m. y 3:00 p. m., por obras contratadas en la red eléctrica.

Adicionalmente, en Moravia, distrito de San Vicente, se realizará una suspensión de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., debido a trabajos de construcción eléctrica.

Martes 28 de abril

Para este día se programan dos interrupciones.

La primera será en San Isidro de Vásquez de Coronado, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m., por mantenimiento de la red.

La segunda afectará a Jesús de Santa Bárbara, en Heredia, entre las 8:00 a. m. y 4:00 p. m., por obras de construcción eléctrica.

La empresa indicó además que un corte previamente programado en Mora, Colón, fue cancelado.

Miércoles 29 de abril

Las suspensiones continuarán en San Jerónimo de Moravia y en Calle Fallas, en Desamparados.

En ambos casos, los cortes se realizarán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por trabajos de construcción y mantenimiento en la red.

Jueves 30 de abril

Finalmente, se registrarán dos cortes adicionales.

Uno en Escazú, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y otro en Dulce Nombre de La Unión, en Cartago, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., este último asociado a obras contratadas en redes eléctricas.

Recomendaciones para usuarios

La CNFL advirtió que, además de las zonas directamente intervenidas, personas usuarias cercanas podrían experimentar fluctuaciones o interrupciones momentáneas del servicio eléctrico.

Para verificar si un suministro específico se verá afectado, la entidad recomienda consultar su plataforma digital utilizando el número NISE y tomar previsiones durante los horarios indicados.