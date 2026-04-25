Negocios

CNFL anuncia nueve cortes de luz; zonas afectadas incuyen a Curridabat, Desamparados y Escazú

La CNFL programó nueve cortes de electricidad entre el 27 y 30 de abril de 2026 en San José, Heredia y Cartago. Conozca las zonas afectadas.

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Por Alonso Ramírez

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó nueve suspensiones del servicio eléctrico entre el 27 y el 30 de abril de 2026, que afectarán distintos sectores de San José, Heredia y Cartago por trabajos de mantenimiento y construcción en la red.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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