Coca-Cola apuesta por Costa Rica con millonaria inversión en una nueva planta

La empresa Coca-Cola Femsa inauguró una nueva línea de embotellado como parte de la expansión de su operación en Costa Rica.

La iniciativa forma parte de un proceso de fortalecimiento de su infraestructura industrial, orientado a sostener el abastecimiento en los mercados donde participa la compañía.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la nueva instalación incrementa la capacidad operativa en un 40%, lo que se traduce en un mayor volumen de 105 millones de cajas de producción anual.

Este aumento permite atender a una red de más de 32.000 clientes en el país, con ajustes en la logística de distribución y disponibilidad de producto.

Durante la fase de construcción, el proyecto generó alrededor de 60 empleos directos y 650 indirectos entre 2025 y parte de 2026.

Actualmente, la empresa cuenta con 1.405 personas trabajadoras en Costa Rica y 3.603 en la región, según el comunicado.

Nueva planta de Coca-Cola en Costa Rica. (Esteban Bermudez/Ebermudez)

El sistema incorpora cambios técnicos en el proceso de envasado que permiten trabajar a temperaturas más altas que en líneas tradicionales.

Según la empresa, esto reduce el consumo energético asociado a la refrigeración dentro del proceso productivo.

“Esta línea envasa a 18 °C (…) lo que genera una disminución en los consumos de energía para refrigeración”.

Además, el diseño contempla mecanismos para reducir desperdicios y mejorar la precisión en el proceso de llenado.

Coca-Cola Femsa opera en 10 países de América Latina. El nuevo centro busca fortalecer el abastecimiento local y las exportaciones hacia Centroamérica. (Cortesía/Cortesía)

La empresa también indicó que la nueva línea contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta ante la demanda y mantener la continuidad en el suministro.

“El proyecto refuerza la capacidad de la compañía para cumplir con los compromisos de servicio y responder a la demanda con disponibilidad consistente”, detallaron.

El Sistema Coca-Cola —integrado por Coca-Cola Femsa (Fomento Económico Mexicano) y The Coca-Cola Company— mantiene operaciones que incluyen producción, distribución y encadenamientos con proveedores locales.

La empresa señaló que esta expansión forma parte de su estrategia para ampliar capacidad instalada y optimizar procesos en sus plantas.