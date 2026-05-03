Negocios

Coca-Cola apuesta por Costa Rica con millonaria inversión en una nueva planta

Coca-Cola Femsa expandió su operación en Costa Rica con una nueva línea de embotellado

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Por Mathew Chaves

La empresa Coca-Cola Femsa inauguró una nueva línea de embotellado como parte de la expansión de su operación en Costa Rica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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