Coca-Cola FEMSA distribuirá las cervezas del portafolio de Ambev en Costa Rica

El convenio permitirá ampliar en el país la disponibilidad de marcas como Corona, Michelob, Budweiser y Stella Artois, entre otras

Por Brandon Flores

Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande del Sistema Coca-Cola a nivel mundial por volumen de ventas, ha llegado a un acuerdo con Ambev Costa Rica, parte de AB InBev (el grupo cervecero líder a nivel global), para distribuir su portafolio de cervezas en Costa Rica. Este acuerdo fue anunciado conjuntamente con Coca-Cola Costa Rica.








