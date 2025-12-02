Coca-Cola FEMSA distribuirá las cervezas del portafolio de Ambev en Costa Rica

Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande del Sistema Coca-Cola a nivel mundial por volumen de ventas, ha llegado a un acuerdo con Ambev Costa Rica, parte de AB InBev (el grupo cervecero líder a nivel global), para distribuir su portafolio de cervezas en Costa Rica. Este acuerdo fue anunciado conjuntamente con Coca-Cola Costa Rica.

Este convenio permitirá ampliar en el país la disponibilidad de marcas como Corona, Michelob, Budweiser y Stella Artois, entre otras, fortaleciendo la propuesta de valor local y satisfaciendo las preferencias y necesidades del mercado.

Ambas compañías se encuentran trabajando en la implementación de dicho acuerdo con el objetivo de iniciar la distribución a partir del primer trimestre de 2026.

Los representantes de las dos marcas destacaron que Costa Rica es un mercado cervecero en expansión, con potencial de crecimiento y que estas alianzas permiten llevar los productos a más consumidores a nivel nacional.