Cole Haan invierte $300.000 en su segunda apertura en Costa Rica

La marca de calzado premium está en el oeste y este de la capital

Por Brandon Flores

La marca estadounidense de calzado y accesorios, Cole Haan, expandió su operación en Costa Rica con la apertura de un nuevo punto de venta en el centro comercial Aleste, en Curridabat. La puesta en marcha de este local requirió una inversión cercana a los $300.000.








