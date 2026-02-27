Cole Haan invierte $300.000 en su segunda apertura en Costa Rica

La marca estadounidense de calzado y accesorios, Cole Haan, expandió su operación en Costa Rica con la apertura de un nuevo punto de venta en el centro comercial Aleste, en Curridabat. La puesta en marcha de este local requirió una inversión cercana a los $300.000.

Este movimiento marca la llegada de la firma al sector este de San José y refuerza su presencia en el mercado local, donde opera desde noviembre de 2020 a través de su tienda en Avenida Escazú. Con esta inauguración, el grupo representante RYK Outdoor Adventure S.A. alcanza una planilla de 40 colaboradores en el país.

A nivel regional, la apertura se realizó en alianza con Grupo Sport Panamá, distribuidor oficial de la marca para Panamá, Colombia y Costa Rica. Según Adrian Santos, vicepresidente senior internacional de Cole Haan, este local representa la tienda número 12 del grupo en la región y la número 105 de la marca en Latinoamérica.

La nueva ubicación en Aleste incorpora el concepto de tienda con tecnología digital y exhibición de líneas especializadas en calzado casual, de oficina y de golf.