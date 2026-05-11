Negocios

¿Cómo le fue a Costa Rica en la temporada alta turística 2025-2026? Revisamos los datos

Durante más de la primera mitad del año pasado, las cifras de visitación de extranjeros estuvieron en terreno negativo, aunque con la promesa de revertirlo una vez que iniciara la temporada alta. ¿Se logró?

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Por Brandon Flores

Si tuviéramos que comparar el año 2025 del turismo en Costa Rica con un partido de fútbol, se podría decir que se remontó el marcador en los minutos finales, luego de ir perdiendo la mayoría del tiempo. Eso sí, no fue una goleada: la recuperación al cierre de 2025 en cuanto a llegada de turistas fue de un 1% en comparación con el año previo.








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TurismoTemporada alta turística en Costa Rica
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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