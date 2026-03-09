¿Cómo sacar el carro de Costa Rica para ir a Nicaragua o Panamá en Semana Santa? Vea requisitos y precios

Si planea viajar fuera de Costa Rica hacia Panamá o Nicaragua en su vehículo durante la próxima Semana Santa, el proceso es directo.

Para cruzar las fronteras por los puestos de Peñas Blancas y Tablillas (al norte), o por Paso Canoas, Sabalito o Sixaola (al sur), necesitará un permiso de salida especial.

El permiso no solo incluye vehículos particulares, sino también motocicletas, bicimotos y vehículos especiales, además de los de carga liviana y pesada. Dicha autorización es válida por 180 días naturales desde su emisión, siempre que el propietario cumpla con todos los requisitos establecidos por el Registro Nacional (RN).

El Financiero le explica los pasos para obtener este permiso, que se entrega de forma inmediata. Como primer requisito es necesario completar el formulario de salida del país en vehículo, que está disponible en este enlace.

Dicha solicitud se puede realizar de forma digital en el Registro Nacional a través del sitio web www.registronacional.go.cr con un costo de ¢8.590. Es necesario que el interesado tenga firma digital, tener una cuenta en el Registro, que el vehículo esté inscrito y esté a nombre de una persona física pero si pertenece a una persona jurídica, la solicitud la debe firmar la persona apoderada y aportar la certificación de personería.

Si el vehículo no va a ser utilizado por el propietario registral, este debe otorgar una autorización escrita a favor de un tercero, la cual debe estar autenticada por un notario. En el caso de que el vehículo pertenezca a varios copropietarios registrales, todos deben firmar la solicitud. Alternativamente, la solicitud puede ser firmada por un apoderado con las facultades legales necesarias.

En este link están otros requerimientos para obtener el permiso de manera digital en el Registro. Si el usuario no los cumple, puede solicitar la autorización en alguna de las sucursales del RN ubicadas en Zapote, Alajuela, Ciudad Quesada, Puntarenas, Liberia, Limón y Pérez Zeledón.

También, ahora es posible obtener la autorización digital en el Banco de Costa Rica (BCR) y en Correos de Costa Rica. Eso sí, el trámite se puede completar en las sucursales de dichas entidades.

Por este servicio el BCR fijó una tarifa de $10 (o su equivalente en colones al tipo de cambio del día), a la cual debe adicionarse los timbres y especies fiscales correspondientes, por la suma de ¢8.590. El monto puede ser cancelado en efectivo, rebajado de una cuenta del cliente en el BCR o a través de cualquier medio de Pago BCR.

Dicho banco entregará al cliente el comprobante de pago (voucher) y remitirá al correo electrónico que el cliente indique la Tarjeta de circulación de salida del Vehículo, la cual debe presentar en el puesto fronterizo.

En el caso de Correos, el documento tiene un costo de ¢12.265 más impuestos. Para obtenerla, el interesado debe presentarse con la cédula, completar el formulario y una vez que cancele el monto, lo recibirá automáticamente a su correo.

Además del permiso del vehículo la persona tiene que cancelar el impuesto de salida en los puestos fronterizos de forma virtual, se puede en este enlace del BCR independiente de si son clientes o no de esas entidades. Esto lo deben hacer tanto nacionales como extranjeros.

Una vez completado el proceso, el cliente recibe un comprobante de pago a su correo electrónico. No será necesario aportarlo en el puesto fronterizo dado que la Dirección General de Migración y Extranjería de forma automática tiene acceso a él.

El valor del impuesto es de $8, de los cuales $5 van para Hacienda, $2 para el servicio de inspección del equipaje y $1 por servicio de control del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

El puesto de Paso Canoas es el segundo más usado para las salidas terrestres. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El interesado en salir del país debe asegurarse que el vehículo en cuestión esté registrado y completamente libre de gravámenes o infracciones. Si las tuviera, tendrá que ir al Registro Nacional para ponerse al día.

La normativa también estipula que cuanto el propietario registral sea un menor de 15 años, el trámite debe completarlo el apoderado legal; además, si el dueño ya falleció, la persona albacea será quien firme.

Es común que en las fronteras se cobre una tarifa por desinfección del vehículo y una vez en otro país, es recomendable que el propietario adquiera un seguro internacional para el vehículo, en caso de cualquier siniestro.

Un punto importante es que en los puestos rondan personas que ofrecen ayuda a los viajeros para “agilizar el proceso” y ayudarle a cruzar más fácil. Lo más recomendable es que usted cumpla los trámites de forma individual y evite darle sus documentos a desconocidos durante el proceso de migración.

Salidas de costarricenses por tierra

Si bien no se tiene segregado cuántos costarricenses salieron del país en automóvil, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) sí contabiliza la cantidad total de personas que han viajado a Nicaragua y Panamá por tierra.

Al cierre de 2025 se registraron 301.659 salidas por la vía terrestre, lo que implica un crecimiento del 10,1% en comparación con el año previo y marcó un nuevo récord en este apartado. En cuanto al puesto fronterizo, Peñas Blancas sigue siendo el más utilizado y el año pasado se cuantificaron 170.530 salidas, seguido de Paso Canoas con 57.507.