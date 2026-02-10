¿Cómo ser parte de un country club en Costa Rica sin tener acciones? Así es el modelo de membresías y sus precios

Los country clubs iniciaron en el Reino Unido como espacios para la práctica de golf y tenis, pero en Estados Unidos evolucionaron hasta ser sinónimo de estatus y ocio organizado. Esta tendencia se replicó en Costa Rica, donde se han consolidado como importantes áreas de recreación y “pulmones” verdes dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En la GAM actualmente operan diez country clubs en zonas como Escazú, Santa Ana o Belén que operan de dos maneras: mediante la compra de acciones (vitalicias) o con membresías (por tiempo limitado), con las cuales los usuarios pueden acceder a las facilidades que ofrecen, que van desde canchas de tenis, gimnasios hasta piscinas semiolímpicas y en algunos casos hasta campos de golf.

En medio del ritmo acelerado de la ciudad, cada vez más personas buscan espacios donde desconectarse sin tener que salir de la Gran Área Metropolitana. Los country clubs se han convertido en una de esas alternativas ideales: sitios donde se puede practicar deporte, relajarse y convivir en un ambiente seguro y rodeado de naturaleza. Pero no todo el mundo quiere —o puede— pagar una acción de miles de dólares solo para acceder a ellos.

En cuanto a precios la oferta es variada, tanto de acciones como de membresías. Según un recuento publicado por El Financiero en enero pasado, el precio de las acciones empieza en los ȼ600.000 y pueden llegar hasta los $40.000, puesto que hay clubes que ya no tienen disponibles y solo se pueden adquirir en el mercado secundario, es decir, negociando con socios que quieran venderlas.

Cuando se trata de la membresía, también el monto es distinto e incluso no todos tienen disponible esta figura, que se parece más a un “alquiler” del derecho de uso por cierto tiempo. Esto influye en cuánto se invierte al principio, qué derechos se obtienen y qué pasa con ese dinero en el futuro.

Los campos de golf en los country clubs son una de las amenidades más apetecidas. (Shutterstock)

¿Cómo ingresar a un club campestre sin tener acciones?

Aunque el precio de las acciones puede ser una barrera para muchas personas, los country clubs ofrecen alternativas para quienes desean disfrutar de sus instalaciones. La forma más común de ingresar es como invitado de un socio titular, quien actúa como anfitrión durante la visita.

Sin embargo, no existe una regla única: cada club tiene sus propias políticas sobre cuántas veces puede ir un invitado al mes, el costo del pase diario o si existen membresías temporales sin necesidad de compra de acciones. Por esta razón, lo más recomendable es contactar directamente a la administración del club que le interesa para conocer sus requisitos específicos y evitar contratiempos en la entrada.

A continuación repasamos qué alternativas hay para vivir la experiencia de un club de campo sin tener acciones y cuáles opciones están disponibles.

Costa Rica Tennis Club

El Costa Rica Tennis Club ofrece dos tipos de membresía según la necesidad del usuario. La unipersonal tiene un costo de ingreso de ¢80.000 y una mensualidad del mismo monto, con la opción de sumar un acompañante por ¢25.000 adicionales al mes.

Por su parte, la familiar requiere un pago inicial de ¢140.000 y una cuota mensual de ¢140.000, cubriendo a parientes de primer grado, hijos menores de 30 años y padres mayores de 60. Ambos modelos exigen el pago de ingreso para formalizar la afiliación antes de empezar con las mensualidades de mantenimiento.

San José Indoor Club

Ubicado en Curridabat, este club tiene dos planes de membresía: uno que cuesta $6.600 más IVA y brinda la posibilidad de utilizar las instalaciones por un periodo de 5 años y la segunda opción tiene un valor de $12.500 (más IVA) pero el plazo tiene validez por 10 años. Además de cancelar estos montos, los interesados deben cancelar la cuota de mantenimiento mensual que es de ¢85.000.

También el ingreso a este club con la modalidad de membresía está sujeta a la aprobación de la gerencia general. Además, por reglamento, quienes no sean accionistas no pueden formar parte de la Junta Directiva ni participar en asambleas.

Club La Guaria

En la zona de Moravia se encuentra este club que dispone de dos modalidades de membresía: una por $5.000 para estar ligado por cinco años o bien una alternativa permanente por $12.000.

En el caso de las cuotas de mantenimiento dependen de si la membresía es familiar o unipersonal. En el primer caso es de ¢92.000 al mes y si es individual, el monto es de ¢59.500.

Club Unión

El club ubicado en el centro de San José puede extender una modalidad de membresía por ¢50.000 al mes con los que el usuario podrá usar las instalaciones disponibles. Además, como parte de los beneficios el club tiene reciprocidad con otros como Los Reyes y el Costa Rica Tennis Club y más de 50 clubes a nivel internacional.

En cuanto a mensualidad de mantenimiento, la cuota en el Club Unión ronda los ¢90.000.

Cariari Country Club

La membresía para acceder a este club en Belén de Heredia —que puede ser tanto para personas físicas o jurídicas— tiene un valor de $750 (impuestos incluidos) con vigencia de tres años. Además, la cuota de mantenimiento tiene un valor de ¢168.500 al mes.

Este mecanismo —al igual que la acción—, da derecho a cinco invitados por mes de los cuales no se pueden repetir el mismo mes, para disfrutar de las instalaciones, que incluyen gimnasio, piscina olímpica, piscina recreativa y uso de canchas de tenis. Según el reglamento, los menores de 16 años no cuentan como invitados y se pueden extender pases de cortesía (por un mes al año) para parientes, amigos o clientes visitantes del extranjero para uso del Club, previa solicitud y aprobación de Gerencia.

Santa Ana Country Club

Una acción en este club tiene un valor de $26.000 y una membresía individual que cuesta la mitad, con la opción de convertirla en una acción en los primeros cinco años de uso. Además, disponen de un “pase de prueba” llamado Discovery Pass, que tiene un valor de $3.500 por año con el que el portador puede utilizar las instalaciones sin necesidad de tener acción o membresía.

En todos los casos, se debe pagar una cuota de mantenimiento mensual de ¢165.000.

Los Reyes Country Club

En el caso de este club ubicado en La Guácima de Alajuela, ofrece la opción de membresías desde $1.000 por un año (por persona) y si lo desea ilimitado tiene un valor de $3.000 para poder utilizar las instalaciones. De acuerdo con el reglamento interno del club, las membresías son intransferibles y están sujetas a la aprobación de la Junta Directiva.

En cuanto a las cuotas de mantenimiento mensual, van desde los ¢47.500 hasta los ¢165.000, dependiendo de si la persona es golfista o no.

En definitiva, los country clubs en Costa Rica han dejado de ser solo un símbolo de estatus para convertirse en una solución práctica a la vida moderna. Al reunir deporte, trabajo y convivencia familiar en un solo lugar seguro, funcionan como un refugio donde el socio ahorra tiempo y gana calidad de vida.

Más allá de sus canchas o piscinas, su verdadero valor actual es la comodidad. En una ciudad cada vez más saturada, estos clubes ofrecen ese equilibrio necesario entre salud y descanso, adaptándose a lo que las familias costarricenses realmente buscan hoy: un espacio completo donde todo esté a la mano.

Las clases de tennis y el uso de las canchas también son parte de las bondades de los country clubs. (Jose Cordero)

