Negocios

¿Cómo ser parte de un country club en Costa Rica sin tener acciones? Así es el modelo de membresías y sus precios

Varios establecimientos en la GAM tienen esta forma de ingreso a sus instalaciones para quienes no pueden o quieren acceder a acciones

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Los country clubs iniciaron en el Reino Unido como espacios para la práctica de golf y tenis, pero en Estados Unidos evolucionaron hasta ser sinónimo de estatus y ocio organizado. Esta tendencia se replicó en Costa Rica, donde se han consolidado como importantes áreas de recreación y “pulmones” verdes dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Country clubsaccionesmembresías
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.