¿Cómo usaron los costarricenses la app de Uber? Empresa revela datos de 2025

Según los datos de cierre de año de la plataforma Uber, destinos como el Aeropuerto Juan Santamaría, Lincoln Plaza y Mall Oxígeno encabezaron la lista de los puntos de mayor tráfico en la aplicación, reflejando una mezcla entre el turismo internacional y el ocio comercial durante 2025. A diferencia del año pasado, en esta medición Multiplaza Escazú “perdió” su lugar en el podio contra el centro comercial herediano.

Uno de los datos más relevantes de este año es el crecimiento de la modalidad de motocicletas. Los usuarios de esta opción no solo buscaron eficiencia en el congestionado tráfico josefino para ir a centros comerciales, sino que el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México se posicionaron entre los destinos más frecuentes de esta modalidad.

Este fenómeno sugiere que el transporte ágil se ha convertido en una alternativa crítica para quienes necesitan acceder a servicios de salud pública con rapidez. Por ejemplo, la app reveló que un solo cliente hizo 375 viajes en motocicleta este año.

En el caso de Uber Eats, esta modalidad actualmente tiene a 5.900 socios repartidores inscritos y por tercer año consecutivo, la hamburguesa lideró los pedidos gastronómicos. Le siguieron la pizza, los wraps, las papas fritas y el pollo frito. En bebidas, el favorito fue el Caramel Frappuccino de Starbucks.

Por otra parte, en la categoría de retail los medicamentos antigripales y la arena para gato fueron los productos estrella del año. Destaca el caso de una usuaria que realizó más de 700 pedidos anuales a Pequeño Mundo.

El calendario de actividad también arrojó fechas atípicas. El 1.° de noviembre se coronó como el día de mayor demanda, impulsado por una saturación de eventos culturales y conciertos de artistas como Ismael Serrano y Ela Taubert. No obstante, la generosidad de los usuarios tuvo su pico en San Valentín, el día en que los socios colaboradores recibieron la mayor cantidad de propinas.

Finalmente, la seguridad tecnológica ha dado un giro hacia lo preventivo. En un contexto donde la plataforma cuenta con 28.000 socios colaboradores y un millón de usuarios en el país, la herramienta más utilizada por los conductores fue la grabación de audio y video durante los trayectos. Por su parte, los usuarios reforzaron el hábito de compartir el viaje en tiempo real, una función que experimenta un repunte del 19% durante las festividades de diciembre.