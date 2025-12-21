Negocios

¿Cómo usaron los costarricenses la app de Uber? Empresa revela datos de 2025

Uber reveló los destinos más solicitados en los viajes, así como los pedidos más comunes de la división Uber Eats, entre otros detalles llamativos del año

Por Brandon Flores

Según los datos de cierre de año de la plataforma Uber, destinos como el Aeropuerto Juan Santamaría, Lincoln Plaza y Mall Oxígeno encabezaron la lista de los puntos de mayor tráfico en la aplicación, reflejando una mezcla entre el turismo internacional y el ocio comercial durante 2025. A diferencia del año pasado, en esta medición Multiplaza Escazú “perdió” su lugar en el podio contra el centro comercial herediano.








Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

