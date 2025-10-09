Negocios

Competencia entre ‘apps’ de movilidad suma un nuevo capítulo: conozca el nuevo servicio que ofrece DiDi en Costa Rica

Por el momento estará disponible en las provincias de la Gran Área Metropolitana.

Por Brandon Flores

El mercado de las entregas rápidas en Costa Rica suma un nuevo competidor. La aplicación DiDi anunció la llegada de su nuevo servicio “DiDi Entrega”. Esta funcionalidad permite a los usuarios conectarse directamente con conductores y repartidores independientes para mandar paquetes medianos y pequeños de manera sencilla, rápida y a un costo que busca ser asequible.








