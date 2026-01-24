Negocios

Compra de Motores Británicos de Costa Rica y Autopartes Británicas está bajo análisis de Coprocom

La Comisión abrió el periodo formal para recibir observaciones de terceros sobre la transacción con Accinvest Services S.A. como comprador

Por Marcia Solano Miller

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) recibió la notificación de una operación de concentración económica vinculada con la venta y comercialización de vehículos nuevos y usados en Costa Rica, la cual deberá someterse al análisis previsto en la legislación de competencia.








