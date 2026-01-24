Compra de Motores Británicos de Costa Rica y Autopartes Británicas está bajo análisis de Coprocom

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) recibió la notificación de una operación de concentración económica vinculada con la venta y comercialización de vehículos nuevos y usados en Costa Rica, la cual deberá someterse al análisis previsto en la legislación de competencia.

La notificación se realiza en apego al artículo 96 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (9736) que regula este tipo de transacciones.

Según informó la entidad, el aviso ingresó el 20 de enero de 2026 y corresponde a un proceso entre Accinvest Services S.A., en condición de comprador, y Grupo Motores Británicos GMB S.A., como vendedor. Actualmente se tramita bajo el expediente 005-2026-CE.

De acuerdo con el escrito presentado ante la Comisión, los mercados involucrados se relacionan con la venta y comercialización de automóviles nuevos y usados dentro del territorio costarricense.

Como parte del procedimiento, Coprocom abrió un plazo para que terceros interesados presenten información relevante que pueda aportar al análisis de la concentración, que se extiende por diez días hábiles a partir de la publicación del aviso.

Debido a que la comunicación se divulgó el 23 de enero de 2026, la fecha límite para remitir observaciones o datos de interés vence el próximo 6 de febrero.

Desde hace más de 50 años, Motores Británicos trabaja en la industria británica de todoterrenos de lujo Land Rover, aunque después introdujo los deportivos de alta gama de Jaguar.

“Este es un nicho muy específico donde la tradición y el origen siguen siendo muy importantes y apreciados. Después de la pandemia se dio una baja en la producción de estos vehículos por falta de componentes, específicamente microprocesadores. Una vez solucionado este faltante, la producción se normalizó y las ventas mantienen un ritmo creciente”, comentó Luis Camacho, CEO de la compañía, a El Financiero en marzo de 2024.