Las pantallas también se abren espacio entre las ofertas del black friday (Viernes Negro) y el black weekend, dos temporadas en las que las tiendas de electrodomésticos despliegan sus promociones para atraer compradores.

Pero, a diferencia de lo que ocurrió con los iPhone 18, los microondas y los centros de lavado analizados por El Financiero, la mayoría de las pantallas monitoreadas sí alcanzó en noviembre los precios más bajos del año.

En Gollo, por ejemplo, la pantalla Samsung LED 4K UHD de 75 pulgadas (“) se ofreció en ¢399.915 durante el Viernes Negro. Ese fue el monto más bajo que registró El Financiero para ese modelo durante el periodo analizado.

El comportamiento también permite observar que quienes aprovecharon junio para comprar una pantalla nueva y disfrutar del Mundial de Fútbol no necesariamente consiguieron el mejor precio. En varios casos, esperar hasta noviembre representó una oportunidad de compra más favorable.

Para determinarlo, este medio recopiló los precios de distintos modelos entre mayo y noviembre. El objetivo fue seguir sus variaciones y comprobar si las promociones del Black Friday ofrecían un ahorro real frente a los montos disponibles en otros meses.

La revisión se realizó en los sitios web oficiales de Siman, Gollo, Walmart y Tienda Monge.

Las pantallas son el artículo que sí registra el precio de venta más económico durante el Black Friday en relación con otros meses. (Rafael Pacheco Granados)

Pantallas con descuento

En Tienda Monge, la pantalla Hisense Smart UHD 4K de 65″ se ofreció en ¢264.900 durante el viernes 27 de noviembre. En octubre, ese mismo modelo se comercializó en ¢279.800, una diferencia de ¢14.900 respecto al precio anterior.

Walmart también registró un caso en el que noviembre concentró el menor precio del periodo. La pantalla Samsung Crystal UHD de 75″ se ofreció en ¢424.900 durante el Viernes Negro, el monto más bajo identificado por este medio para ese modelo.

Al revisar las etiquetas de descuento apareció un comportamiento común en los comercios: los precios de referencia anunciados como originales o anteriores no siempre coincidían con los montos a los que El Financiero había encontrado los productos a la venta durante los meses previos.

Los establecimientos utilizan un precio base como referencia para mostrar la rebaja aplicada al artículo. No obstante, ese monto no necesariamente refleja el último precio al que se comercializó ni permite conocer, por sí solo, cuánto ha variado el costo del producto en el mercado.

En Walmart, por ejemplo, la etiqueta de la pantalla Samsung señalaba un precio original de ¢569.900. Sin embargo, el monto de venta más cercano que encontró El Financiero durante el seguimiento fue de ¢510.900, en julio pasado.

También hubo modelos que no alcanzaron en noviembre su precio más bajo del periodo. Ese fue el caso de la pantalla Sony LED UHD 4K de 85″, disponible en Siman por ¢999.900 durante el Black Friday. En octubre, el mismo artículo se había ofrecido en ¢839.940, es decir, ¢159.960 menos.

En este último caso, el precio base utilizado como referencia para anunciar el descuento sí coincidió con un monto que este medio registró como precio de venta: en julio, la pantalla Sony se comercializó por ese valor.

Alejandro Fernández, cofundador de la plataforma Misterprecios.com —que registra y compara los precios de los productos—, identificó un comportamiento similar en las variaciones de precios y promociones durante el viernes negro. “Es una estrategia de marketing”, comentó.

El Financiero consultó a las empresas mencionadas en este artículo sobre los factores que explican las variaciones de precios. Sin embargo, al cierre de esta edición, únicamente Gollo había respondido.

Eduardo Córdoba, gerente de mercado de Grupo Unicomer-Gollo, indicó que “las variaciones de precio entre diferentes períodos no implican necesariamente un incremento del precio regular de los productos con motivo de Viernes Rojo, sino que responden a la vigencia y finalización de distintas campañas promocionales”.

El seguimiento muestra que, en el caso de las pantallas, esperar al Black Friday sí representó una oportunidad de ahorro para buena parte de los modelos analizados. Sin embargo, las diferencias entre los precios de venta y los montos utilizados como referencia en las etiquetas recuerdan que un descuento anunciado no siempre permite dimensionar cuánto está ahorrando realmente el consumidor.