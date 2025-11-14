¿Con o sin Costa Rica? Conozca cuánto costará el próximo álbum Panini del mundial

Para muchos seguidores del fútbol, la llegada de cada Mundial viene acompañada de una tradición: el álbum de stickers oficial de Panini. La edición de 2026 marcará la decimoquinta vez que la marca lanza este popular coleccionable.

En esta ocasión serán más stickers, ya que la cantidad de selecciones participantes se elevó de 32 a 48, pero la buena noticia para los coleccionistas es que los álbumes ni los sobres subirán de precio en comparación con la edición de 2022.

Según informó DIPO, distribuidor oficial de este producto, el álbum estará disponible a partir de mayo de 2026 en tiendas detallistas, supermercados y plataformas digitales. El sobre costará ȼ650 y esta vez contará con siete stickers en vez de cinco, como tradicionalmente se venía manejando.

Por otro lado, el álbum de tapa gruesa se mantendrá en ȼ6.000 y el de pasta delgada en ȼ2.000. Evidentemente, al incluir más selecciones, será una versión más grande a las 14 anteriores.

Según confirmó Dipo, el álbum va a traer 980 stickers, incluye información de las 48 selecciones, jugadores, escudos de cada selección, estadios, y elementos de FIFA como el balón oficial, las mascotas, el afiche oficial, entre otras cosas. En el caso del cubo de postales, tendrá un precio sugerido de ȼ67.500 y tendrá 104 sobres.

Una vez que se definan las selecciones participantes, es decir, después del repechaje que se efectuará en marzo, ya se procederá con la impresión y distribución del álbum. Es decir, habrá poco más de un mes entre la salida a ventas y el inicio del campeonato.

El mundial 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

El álbum de Panini, distribuido en Costa Ria por DIPO, se adaptará al primer Campeonato Mundial de FIFA de la historia con 48 países. (Cortesía DIPO/Cortesía DIPO)

