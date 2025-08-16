Negocios

Concesiones en Papagayo: ¿Cómo se otorgan y qué actividades se permiten en esta zona paradisíaca de Costa Rica?

Analizamos la normativa vigente detrás de los permisos para establecer proyectos turísticos en esta zona guanacasteca, así como la reciente polémica del desarrollo Bahía Papagayo

Por Brandon Flores

El Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP), ubicado en la provincia de Guanacaste, es uno de los proyectos de desarrollo turístico más ambiciosos y regulados de Costa Rica. Su creación y operación están cimentadas en un modelo de concesiones que busca armonizar la inversión privada con la protección del medio ambiente y el beneficio social. Este modelo es gestionado principalmente por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).








