El negocio de congelar óvulos gana terreno en Costa Rica entre mujeres que postergan la maternidad y sobrevivientes de cáncer

La vitrificación, o congelamiento de óvulos, llegó a Costa Rica para quedarse y competir con industrias médicas como la de Estados Unidos; le explicamos el proceso, los precios y el perfil del paciente que accede a este tratamiento

Por Marcia Solano Miller

La decisión de postergar la maternidad —una tendencia reflejada en la caída de la fecundidad en Costa Rica y la edad promedio en la que se da a luz— impulsa la demanda por técnicas de reproducción asistida.








Marcia Solano Miller

