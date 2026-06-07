Conozca 5 de las casas más caras a la venta en Costa Rica en junio del 2026: una vale más de ₡13.800 millones

El mercado inmobiliario de lujo en Costa Rica opera en una dimensión que pocos imaginan. En junio del 2026, algunas de las propiedades residenciales más caras actualmente en venta en el país alcanzan precios que superan los $30 millones —equivalentes a más de ₡13.800 millones al tipo de cambio actual—. La Península de Papagayo en Guanacaste y los exclusivos condominios del Valle Central concentran la oferta de mayor valor, impulsada por una demanda creciente de compradores internacionales.

Plataformas especializadas como JamesEdition, Sotheby’s International Realty y The Agency Costa Rica registran listados residenciales que oscilan entre los $487.000 y los $77 millones en todo el territorio nacional. Guanacaste lidera el mercado premium, con el precio por metro cuadrado más elevado del país, mientras que el Valle Central sostiene propiedades de alto valor histórico en comunidades como Santa Ana, Pozos y Escazú.

A continuación se presentan cinco de las casas con los precios de listado más elevados en Costa Rica en junio del 2026. Se trata de una selección representativa del segmento ultrapremium —no una lista definitiva ni exhaustiva— y los precios corresponden a los valores publicados en plataformas inmobiliarias internacionales activas al momento de la publicación.

1. Astor Mansion, The Residences at St. Regis Papagayo | $30.000.000 — ₡13.885 millones

La Astor Mansion, ubicada dentro de The Residences at The St. Regis Papagayo en la Península de Papagayo, Guanacaste, es la propiedad residencial de mayor precio en listado activo en el país, según la revista especializada estadounidense Robb Report.

Astor Mansion (Astor Mansion/Astor Mansion)

Con unos 1.966 m² de área total, la mansión incluye seis dormitorios, ocho baños, tres piscinas privadas, spa, gimnasio y una bodega de vinos de colección. Sus terrazas ofrecen vistas panorámicas de 270 grados al Pacífico costarricense. El complejo forma parte del primer resort St. Regis de Centroamérica, con una inversión ejecutada que supera los $2.200 millones en el proyecto total.

Astor Mansion — The Residences at St. Regis Papagayo (Astor Mansion/Astor Mansion)

Las Astor Estate Residences del mismo proyecto tienen un precio de entrada de $9,5 millones, y los condominios más pequeños arrancan en $3 millones. La Astor Mansion, en su configuración más exclusiva, es la pieza insignia del listado nacional.

Precio: $30.000.000 | ₡13.885.800.000

Ubicación: Península de Papagayo, Liberia, Guanacaste

2. The Magnum Estate @ Villa Real, Santa Ana | $22.000.000 — ₡10.182 millones

Considerada la mansión más imponente del exclusivo condominio Villa Real en Pozos, Santa Ana, The Magnum Estate figura como una de las casas con el precio de listado más alto del Valle Central.

The Magnum Estate (The Magnum Estate /The Magnum Estate)

Con 4.244 m² de construcción sobre un lote de 13.556 m², la propiedad cuenta con ocho dormitorios, once baños y doce espacios de parqueo. Entre sus amenidades destacan vistas de 360° al Valle Central, el Pacífico y el Golfo de Nicoya, dos piscinas —una cubierta—, cine privado, spa, salón de belleza, gimnasio, cancha de fútbol con césped natural y bodega de vinos. El listado se encuentra activo en Century 21 Costa Rica y JamesEdition.

The Magnum Estate (The Magnum Estate /The Magnum Estate)

Precio: $22.000.000 | ₡10.182.920.000

Ubicación: Pozos, Santa Ana, San José

3. Villa en Nacascolo, Península de Papagayo | $14.450.000 — ₡6.688 millones

Dentro del corazón residencial y turístico más exclusivo de Costa Rica, una villa en el sector de Nacascolo, en la Península de Papagayo, alcanza uno de los precios de listado más altos registrados para una propiedad residencial en Guanacaste.

Villa en Nacascolo (James Edition/James Edition)

La propiedad, de 641 m² de construcción, incluye ocho dormitorios y siete baños. Se encuentra en el entorno donde conviven los hoteles Four Seasons y el futuro St. Regis, y es parte de un enclave que concentra parte de la oferta residencial de mayor precio por metro cuadrado en el país. Los precios de las villas en la Península de Papagayo van históricamente de $3,9 a $5,5 millones para propiedades estándar, pero las piezas más exclusivas superan con amplitud esos rangos.

Villa en Nacascolo (James Edition/James Edition)

Precio: $14.450.000 | ₡6.688.327.000

Ubicación: Nacascolo, Liberia, Guanacaste

4. Mansión en Santa Ana, San José | $9.490.000 — ₡4.392 millones

A menor escala pero no menos exclusiva, una finca residencial privada en Santa Ana figura entre los listados de mayor precio en la provincia de San José, según plataformas internacionales como JamesEdition.

Mansión en Santa Ana (James Edition/James Edition)

La propiedad cuenta con 1.000 m² de construcción, seis habitaciones y diez baños. Su ubicación en uno de los cantones con mayor concentración de residencias de lujo del Valle Central —a pocos minutos de zonas comerciales, hospitales privados y accesos a la autopista— la convierte en referencia del segmento de alto valor fuera de la costa.

Mansión en Santa Ana (James Edition/James Edition)

Precio: $9.490.000 | ₡4.392.541.000

Ubicación: Santa Ana, San José

5. Astor Estate Residences, St. Regis Papagayo | desde $9.500.000 — desde ₡4.393 millones

El mismo complejo que alberga la mansión más cara del país ofrece un segundo estrato de propiedades residenciales de ultra-lujo: las Astor Estate Residences, con precios de entrada a partir de los $9,5 millones.

Astor Estate Residences, St. Regis Papagayo (Astor Estate Residences, St. Regis Papagayo/Astor Estate Residences, St. Regis Papagayo)

Estas residencias forman parte del proyecto St. Regis Papagayo Resort, cuya construcción inició en 2025 y que incluye acceso a los servicios del hotel cinco estrellas, incluyendo concierge, restaurantes gourmet, spa de clase mundial y marina. Con superficies de unos 190 y 194 m² y dos habitaciones, tres baños completos y amplias terrazas, están concebidas para un comprador que prioriza el servicio y el entorno sobre los metros cuadrados. Son una opción dentro del espectro de propiedades más caras del país, aunque de dimensiones más compactas que las anteriores en esta lista.

Astor Estate Residences, St. Regis Papagayo (Astor Estate Residences, St. Regis Papagayo/Astor Estate Residences, St. Regis Papagayo)

Precio: desde $9.500.000 | desde ₡4.397.170.000

Ubicación: Península de Papagayo, Liberia, Guanacaste

El rango de precios de referencia

Propiedad Ubicación Precio (USD) Precio (₡) Astor Mansion (St. Regis) Papagayo, Guanacaste $30.000.000 ₡13.885.800.000 The Magnum Estate Villa Real, Santa Ana $22.000.000 ₡10.182.920.000 Villa Nacascolo Península de Papagayo $14.450.000 ₡6.688.327.000 Estate Santa Ana Santa Ana, San José $9.490.000 ₡4.392.541.000 Astor Estate Residences Papagayo, Guanacaste desde $9.500.000 desde ₡4.397.170.000

El mercado de lujo costarricense muestra una tendencia al alza sostenida. El precio de venta promedio por metro cuadrado a nivel nacional subió de $877 a $988 entre 2023 y 2024, y los segmentos costeros mantienen crecimientos por encima de ese promedio. La demanda es principalmente extranjera —estadounidenses, canadienses y europeos—, la cual valora la estabilidad jurídica, el entorno natural y la infraestructura de salud del país.

Guanacaste concentra la oferta de mayor precio por pie cuadrado, con $3.369 por pie cuadrado según JamesEdition, mientras que en el Valle Central, el rango de las mansiones más caras de Santa Ana puede superar los $8 millones.