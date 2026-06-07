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Conozca 5 de las casas más caras a la venta en Costa Rica en junio del 2026: una vale más de ₡13.800 millones

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Por Redacción EF

El mercado inmobiliario de lujo en Costa Rica opera en una dimensión que pocos imaginan. En junio del 2026, algunas de las propiedades residenciales más caras actualmente en venta en el país alcanzan precios que superan los $30 millones —equivalentes a más de ₡13.800 millones al tipo de cambio actual—. La Península de Papagayo en Guanacaste y los exclusivos condominios del Valle Central concentran la oferta de mayor valor, impulsada por una demanda creciente de compradores internacionales.








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