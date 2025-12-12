Negocios

Conozca a los destructores de las fusiones y adquisiciones entre compañías

Descubra las principales causas de fracaso en fusiones y adquisiciones (M&A) en Costa Rica. Datos exclusivos de banqueros y abogados sobre cómo evitar los “deal killers”.

Por Eric Scharf

Según estadísticas de First Capital Group y de KPMG, en el 2020 la cantidad de transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) disminuyó aproximadamente un 30% en relación con el año anterior y un 70% de esas transacciones se completaron durante el primer trimestre del año, justo antes de la pandemia. Muchos hubiéramos estimado en ese año una caída total aún mayor, pero muchas empresas se vieron obligadas a buscar fuentes de financiamiento alternas y esas fusiones o adquisiciones fueron una de las estrategias de supervivencia.








