Conozca cuáles son los 50 mejores hoteles del mundo

El mejor hotel del mundo, de acuerdo con la segunda edición de The World’s 50 Best Hotels 2024, es Capella Bangkok, un lujoso establecimiento ubicado a orillas del famoso río Chao Phraya en Tailandia.

“Sus 101 habitaciones llenas de luz y sus villas súper espaciosas ofrecen una escapada incomparable de la ciudad, pero al mismo tiempo el hotel vive y respira patrimonio local”, destaca 50 Best.

“Cuando vienes a Bangkok, es una locura, es caótico, es ‘funky’, es ruidoso”, dijo el CEO, John Blanco, a CNN Travel, “pero cuando vienes al hotel, te encuentras en este pequeño momento de zen: el santuario, el jardín con hermosos árboles llenos de pájaros”.

Capella Bangkok ofrece todos los lujos habituales de un hotel de cinco estrellas. (Shutterstock)

En la lista, el segundo lugar lo ocupa Passalacqua, una villa del siglo XVIII que alberga 24 habitaciones en las orillas del Lago de Como en el norte de Italia. Este hotel está adornado con “candelabros de Murano, jardines cuidados y un Fiat 500 naranja característico”.

Entre otros hoteles destacados por 50 Best se encuentran Rosewood Hong Kong, Cheval Blanc (París) y The Upper House (Hong Kong), que completan los puestos del 3 al 5, respectivamente.

A continuación, puede consultar todos los hoteles que aparecen en la segunda edición del listado de The World’s 50 Best Hotels 2024.

The World’s 50 Best Hotels es una clasificación anual de los mejores lugares de todo el mundo, votada por un panel de 600 expertos globales de la industria.

“La lista es creada por The World’s 50 Best Hotels Academy, un influyente grupo de 600 líderes anónimos en la industria hotelera, cada uno seleccionado por su opinión experta y su experiencia en la escena hotelera. The World’s 50 Best Hotels Academy comprende nueve regiones de votación, cada una encabezada por un presidente de la Academia”, dice la organización.