Negocios

Construcción sostenible en Costa Rica: de valor agregado a requisito para atraer capital e inquilinos

Especialistas confirman que los activos con respaldo sostenible registran tasas de absorción más rápidas, mientras que aquellos que no lo posean corren el riesgo de volverse obsoletos

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Por Brandon Flores

Hace años apenas se escuchaba sobre construcción sostenible en el mercado. Hoy no se pueden imaginar proyectos constructivos ni desarrolladores que no consideren en sus obras los procesos eficientes en cuanto a uso de energía y recursos naturales, combinando calidad con el cuidado del ambiente.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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