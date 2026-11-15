Cortes de energía en Heredia: revise las suspensiones del servicio programadas por la ESPH

Desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de noviembre, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) ha programado interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a los vecinos de diferentes distritos de la provincia.

Estas suspensiones se deben a labores de obras de mejora en la red de distribución.

Ante la suspensión programada del servicio eléctrico, es fundamental que los usuarios tomen medidas preventivas para minimizar inconvenientes. Se recomienda cargar completamente dispositivos móviles y computadoras portátiles antes de la interrupción. Si se utilizan equipos médicos que dependen de la electricidad, es necesario contactar a su proveedor de salud para establecer un plan de contingencia.

Por último, se recomienda mantener desconectados los aparatos electrónicos sensibles (televisores, computadoras, electrodomésticos con microprocesadores) para protegerlos de posibles picos de voltaje al momento de restablecerse el servicio.

A continuación, se detalla el cronograma completo de las suspensiones:

Jueves 19 de noviembre

Heredia, Ulloa

Horario: 7:00 a. m. a 12:00 p. m.

7:00 a. m. a 12:00 p. m. Sector afectado: Condominio Vista de Nosara, residencial Nosara, Aprovia, condominio Heredia Parks, condominio Terrafé, condominio Vista de Flores.

Condominio Vista de Nosara, residencial Nosara, Aprovia, condominio Heredia Parks, condominio Terrafé, condominio Vista de Flores. Clientes afectados: 780

780 Motivo: Mejoras en la red.

Heredia, San Francisco

Horario: 7:00 a. m. a 12:00 p. m.

7:00 a. m. a 12:00 p. m. Sector afectado: Vista de Nosara, residencial Nosara, Aprovia, condominio Heredia Parks, condominio Terrafé, condominio Vista de Flores.

Vista de Nosara, residencial Nosara, Aprovia, condominio Heredia Parks, condominio Terrafé, condominio Vista de Flores. Clientes afectados: 780.

780. Motivo: Mejoras en la red.

San Pablo, Rincón de Sabanilla