Negocios

Cortes de energía en Heredia: revise las suspensiones del servicio programadas por la ESPH

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia ha programado cortes de energía entre el 16 y el 22 de noviembre del 2026. Revise el detalle completo y tome las previsiones necesarias

Por Randall Corella Vargas

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Desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de noviembre, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) ha programado interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a los vecinos de diferentes distritos de la provincia.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.