Cortes de luz afectarán Curridabat, Tarbaca y Montes de Oca entre el 19 y el 21 de abril

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre varios cortes de electricidad programados entre el 19 y el 21 de abril en sectores de Curridabat, Aserrí y Montes de Oca, como parte de labores para fortalecer la red eléctrica.

(CNFL/Cortesía)

La primera interrupción se realizará este domingo 19 de abril en Curridabat (parcial), entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los trabajos corresponden a la construcción de obras eléctricas y relocalización de postería frente a EPA Curridabat. La suspensión afectará a 610 clientes e incluye casas de habitación, comercios y empresas como Veinsa, Chery, Burger King, FarmaValue, Porcerámica, BCT, Subway, Toyota, Plaza Milla de Oro, EPA, BCR, CFIA, LANCO y otros puntos cercanos.

Para el lunes 20 de abril se programó una suspensión en Tarbaca de Aserrí (parcial), desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m., por mantenimiento preventivo. El área intervenida comprende la ruta hacia Acosta, desde el restaurante El Llanero, 300 metros al sur, hasta la estación La Terrena.

Finalmente, el martes 21 de abril habrá corte eléctrico en Mercedes de Montes de Oca, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. La interrupción responde a trabajos de relocalización de postería en el sector comprendido desde el INEC, 50 metros al oeste y 50 metros al suroeste.

Entre los lugares incluidos están la Universidad Hispanoamericana, Clínica Local San José Este, Apartamentos Kela, Ofident, Goltech, Santa Mónica, Euromega, Dansay, Hostel Karolina, Sun is Shining y viviendas cercanas. La CNFL aclaró que el INEC y Villa Fontana no estarán dentro del área de afectación.

La institución advirtió que los usuarios cercanos podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos de energía durante los trabajos. Además, recomendó desconectar equipos sensibles y verificar con el número NISE en la plataforma oficial si su servicio será afectado.